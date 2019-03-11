Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн

Власти региона планируют увеличить этот показатель в четыре раза к 2024 году.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Якутии по итогам 2018 года составил около $241 млн, сообщил ТАСС в понедельник министр по внешним связям и делам народов региона Гаврил Кириллин.

Власти Якутии ранее заявляли о планах увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $1 млрд к 2024 году в рамках достижения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить общероссийский объем экспорта этой группы товаров в размере $250 млрд к 2024 году.

«В 2018 году экспорт несырьевых товаров из республики составил $241 млн. Мы должны нарастить этот показатель к 2024 году в четыре раза. Такую задачу перед нами поставил глава республики Айсен Николаев», — сказал Кириллин, отметив, что большая доля экспорта приходится на бриллианты.

Министр добавил, что высокий потенциал отмечается в экспорте в IT-отрасли, сельхозпродукции и дикоросов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% — до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».