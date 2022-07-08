Экспириенс Международной исследовательской школы удался!



Впервые в истории существования Международной исследовательской школы она прошла в гибридном формате, и сразу удачно — на все 100 процентов, говорят организаторы, школьники, эксперты и тьюторы.

Отметим, что под эгидой Международных интеллектуальных игр МИШ работает во второй раз, то есть условия, созданные в республике для исследовательской работы детей, позволяют создателям школы продолжить сотрудничество с якутскими коллегами, и даже найти вместе другие точки соприкосновения, а главное, роста.

Всего в этом году участвовали 107 школьников (91 очно и 16 заочно).



Интернациональные команды ребят с самых разных уголков страны и мира на 10 дней окунулись в увлекательную коллабарацию, результатом которой стали совершенно уникальные научно-исследовательские проекты. По словам директора Международной исследовательской школы, основная миссия школы — научить ребят вести работу в международной или межрегиональной команде, преодолевать различного рода барьеры ради получения общего результата, реализации исследования. Никаких домашних заготовок, каждая работа выполняется здесь и сейчас – от постановки целей до защиты проекта. «Мероприятий, где школьники соревнуются друг с другом, в мире очень много. И мы подумали, что соревнование – мощный мотиватор, но детям так же важно научиться работать вместе. Ведь мы все живем на одной планете, и проблемы, которые иногда случаются, они становятся общими. Взять хотя бы коронавирус, который возник в одном месте, но очень быстро стал проблемой всего человечества. Поэтому никакая наука невозможна без международного сотрудничества и командной работы», — поделилась Ксения Сальникова.

Сегодня состоялась презентация работ. Мероприятие организовано на английском языке в формате панельной дискуссии. «Мы не сравниваем эти проекты между собой, не оцениваем качество. Пригласили сюда экспертов, но только для того, чтобы они задавали ребятам вопросы и дети получили от них активную обратную связь. Эксперты подчеркивают в проектах сильные стороны, подсказывают ребятам дальнейшие перспективы. Главным результатом для МИШ будет, если ребята уедут от нас вдохновленные, мотивированные в дальнейшей деятельности в области науки и исследования, с горящими глазами. Когда у них будет много новых друзей из разных регионов, разных стран, с которыми, возможно, у них будут идеи для совместных исследований и проектов», — сказала руководитель.



Международные интеллектуальные игры не имеют аналогов в мире – министр

По оценкам экспертов, МИИ не имеет аналогов в России, поэтому опыт Якутии необходимо доказать, показать и транслировать по всей стране, считает министр образования и науки республики Ирина Любимова.

Кроме того, по итогам защиты проектов участников Международной исследовательской школы, Якутской исследовательской школы «Юниор», Международной школьной научной конференции-конкурса (Yakutia International Science Fair) министр пришла к выводу, что идеи и исследования школьников, оказались, вовсе и не детскими, а серьезными, и главное, полезными для взрослых.

«Проведена большая исследовательская работа. На Игры прибыло много детей из разных стран и регионов России. Разработка и защита проектов проходит на английском языке. Каждая работа очень интересна. Проекты с практическим значением, связаны с жизнью, с космосом, со всеми явлениями природы. Я думаю, что темы на самом деле не детские, они очень серьёзные, и будут полезны для нашей работы, для работы всех, не только педагогов, учителей, но и, наверное, дети дают идеи, как работать правительству, какие меры принимать», — прокомментировала глава ведомства.



Гибридный формат расширил возможности МИИ

Встречи лицом к лицу всегда дарят массу положительных эмоций, а с другой стороны, так называемый гибридный формат вторых Международных интеллектуальных игр, дал возможность присоединиться заочно, увеличить охват участников, еще более расширить географию мероприятий, заявил ректор Малой академии наук Василий Павлов во время презентации проектов Международной исследовательской школы.

Он отметил, что одним из знаменательных событий в этом году стало присвоение имени знаменитого ученого и народного учителя Михаила Алексеева. «С его именем связано зарождение в республике олимпиадного движения. В этом плане «Туймаада» смогла расширить свои горизонты, ведь раньше мы могли только брать 100-120 школьников, а в этом году их число возросло в два раза. Благодаря современным технологиям, различным интерактивным платформам, которые сейчас используются в сети, к Международным интеллектуальным играм, организованным в рамках игр исследовательским, образовательным площадкам присоединились многие страны мира», — сказал Василий Климович.

Также, по мнению ректора МАН, гибридный формат проведения масштабных мероприятий может способствовать развитию понимания между народами, детьми разных стран в плане развития научного прогресса, изучения окружающего мира научными методами.

«Среди сегодняшних экспертов МИИ есть бывшие участники, которые выросли и стали студентами ведущих мировых образовательных учреждений. У нас здесь эксперты из Мексики, Бразилии, Ирана и многих других стран, которые давно и активно участвуют, поэтому мы рады, что растет наше сообщество экспертное, точно так же как и сообщество школ, участвующих в интеллектуальных играх», — добавил он.



Могут ли МИИ, как и «Дети Азии», провести в другом регионе?

Позиция ректора на этот счет однозначна – Международные интеллектуальные игры созданы специально для того, чтобы проводить их только в Якутии. «Это не совсем как олимпийские игры, а как большой фестиваль науки, он может проходить постоянно в одном месте. Мы даем детям мира уникальный взгляд на ситуацию, которая сейчас есть, с точки зрения глобальных изменений климата, места, которое имеет богатую историю, представляет большой интерес для науки. Ребята здесь видят изменения, которые происходят в мире, видят другую жизнь, и это их обогащает», — сказал Павлов.