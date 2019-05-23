Эксперты WorldSkills Russia выступили с концепцией человекоцентричности

22 мая в Университете Иннополис в Татарстане стартовало главное событие цифровой экономики страны – конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019), которая собрала на одной площадке более 5 000 делегатов из 18 стран мира. В рамках сессии «Кадры для цифровой промышленности» они ознакомились с концепцией человекоцентричной кадровой политики, двумя днями ранее представленной на Пленарном заседании проходящего в Казани финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В центре рынка находится человек – и он не просто ресурс, а вполне самостоятельный субъект рынка, который имеет полное право выстраивать собственную траекторию развития. Чем эффективнее будет раскрыт и реализован потенциал человека, тем больше получит и работодатель, и государство, и общество в целом.

Этот лейтмотив уже второй день звучит на мероприятиях деловой программы нацфинала Ворлдскиллс – и сегодня на ЦИПРе высадился десант апологетов этой концепции — в лице генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, директора департамента кадровой политики Росатома Татьяны Терентьевой и директора по персоналу SAP CIS Веры Соломатиной.

«Экспертиза находится в человеке, а не в организационных структурах, — подчеркнул Роберт Уразов, комментируя дискуссию, отдающую прерогативу экспертности в области цифровой экономики то государству, то частному сектору, то системе образования. – Сегодня важно говорить не о инструментах передачи знаний – более коренным изменением сейчас является трансформация ценностного слоя современного человека. Вспомним: парадигма доцифрового периода укладывалась в две точки: 10 лет — 40 лет. У современного человека таких точек личностных метаморфоз гораздо больше, а открывающихся перспектив профессиональных линий – много шире. У него огромный выбор. И тут на первый план выступает умение принимать решения. И человек должен это научиться делать осознанно, со всей ответственностью — как предприниматель своей собственной жизни».

Кадровым службам тоже есть чему учиться. HR-службы российских компаний находятся в жесткой ситуации: они конкурируют между собой; международные компании вывозят специалистов за рубеж; даже внутри компаний отделы переманивают сотрудников; а еще интереснее, когда в компании зарождается стартап, который отделяется от нее – вместе с командой.

«Этот контекст вынуждает нас изобретать новые инструменты, — отмечает Вера Соломатина. – Чтобы конкурировать, нам мало привлекать и удерживать персонал. Самое главное – это развитие сотрудников. Поэтому мне так импонирует фокус человекоцентричности».

Пример реализации такого отношения бизнеса к человеку представила Татьяна Терентьева, рассказав участникам сессии о совместном проекте Росатома и WorldSkills Russia “Mission: Talent — от кадров к талантам”:

«По сути, мы создаем навигатор лучших практик – причем в духе новой экономики, где без кооперации невозможно: в орбиту этого проекта вовлекаются и государство, и бизнес, и система образования, и, конечно, сами сотрудники. Очень важно, что эта инициатива – долгоиграющая: она не ограничивается временными рамками, а предполагает постоянное развитие и изменения».

Ранее, в тот же день, процесс реализации инициативы “Mission: Talent” детально обсуждался участниками деловой программы нацфинала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Справочно:

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 21-23 мая в Казани, принимают участие более 1 500 конкурсантов в 91 компетенции. Проведение Национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.