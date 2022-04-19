Эксперты РКБ №3 по медреабилитации оказали практическую помощь коллегам из с. Майя

На днях группа опытных врачей Лечебно-реабилитационного центра Республиканской клинической больницы №3 побывала в Мегино-Кангаласском улусе для оказания методической и практической помощи по медицинской реабилитации.

По информации заведующей отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Лечебно-реабилитационного центра РКБ №3 Туяры ОЩЕПКОВОЙ, в состав выездной бригады вошли главный внештатный невролог министерства здравоохранения РС(Я), профессор, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии СВФУ, доктор медицинских наук Татьяна НИКОЛАЕВА, заведующая кафедрой «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология», кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Аида ПАЛЬШИНА, а также врачи по физической и реабилитационной медицине — заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы Анна МАКАРОВА и сама Туяра Петровна.



В первой половине дня врачи поработали в первичном сосудистом отделении центральной районной больницы в селе Майя. Вместе с завотделением Мариной ГОВОРОВОЙ и врачами-неврологами Софьей ЛЕВИНОЙ и Ириной БУЛДАКОВОЙ они провели общий обход пациентов отделения, осмотрели всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. А во второй половине дня врачи из Якутска в здании Майинской поликлиники провели конференцию для врачей центральной улусной больницы, в том числе для своих коллег из первичного сосудистого отделения и участковых врачей. Столичными экспертами были озвучены практические советы по ведению пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в остром периоде, тактике ведения пациентов с острым коронарным синдромом при оказании первичной — санитарной помощи. При этом особый акцент был сделан на маршрутизации пациентов в процессе медицинской реабилитации, определении шкалы реабилитационной маршрутизации и второму этапу медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции (Сovid-19).