Эксперты ПОРА: санкции — стимул для развития Арктики



Такую точку зрения высказали несколько экспертов на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Разработка отечественных технологий в АЗРФ в рамках импортозамещения для развития российской экономики. Новые возможности в условиях санкционного давления со стороны Запада». Оно прошло в онлайн-формате 15 апреля.

Санкции, введенные в отношении России западными странами, не оказали критического влияния на проекты, реализуемые в арктической зоне, они заставили РФ переориентироваться и активизировать развитие национального сервисного рынка поставщиков. Этот процесс идет с 2014 года, полагает исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев. В качестве примеров использования .уникальных российских разработок он привел проект по добыче нефти на шельфе «Приразломная», Новопортовское нефтегазоносное месторождение на полуострове Ямал, а также проект «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

Основные сегменты в нефтегазовой отрасли Арктики, зависимые от импорта, – это высокотехнологичное оборудование, например, сейсморазведочное или буровые комплексы. В 2014 году уровень импортозависимости в нефтегазовой отрасли составлял 60%, в 2020 году — 48%, немного менее оптимистична Ольга Буч, гендиректор Ассоциации подрядчиков арктических проектов “Мурманшельф”. В то же время, “программы импортозамещения есть практически у каждого крупного игрока в отрасли (ПАО «Газпром», Роснефть, Новатэк и др.), в эти программы должен быть вовлечен местный региональный бизнес, в том числе и на севере. Существует достаточно «прозрачный» механизм вовлечения, но нужно научить предприятия им пользоваться” — говорит Буч.

Под ударом оказались основные предприятия морской отрасли – судоходные компании. Коммерческий флот использует суда иностранного производства, которые требуют иностранных СЗЧ. В последнее время участились случаи отказа в поставках оборудования от европейских производителей, в том числе по оплаченным договорам, что негативно влияет на выполнение условий действующих контрактов судовладельцев, а также может привести к сокращению единиц флота у компаний из-за невозможности ремонта. Однако в правительстве Архангельской области создана рабочая группа, в которую вошли судоремонтные предприятия, подрядчики, поставщики, судоходные компании, в рамках которой решаются вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности судоремонтных предприятий Архангельской области, рассказал Сергей Смирнов, директор ассоциации “Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области”.

Отмена поставок импортного оборудования – основной риск для большинства промышленных предприятий, созвучно этому мнение Светланы Панфиловой, генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области». “Регион ведет активную работу с привлечением представителей бизнес-сообщества Мурманской области в части импортозамещения. На текущий момент на специальной площадке в роли поставщиков зарегистрировались уже 43 организации Мурманской области. На территории Мурманской области разработан большой перечень региональных мер поддержки как для крупных промышленных предприятий, так и для субъектов МСП” — рассказала Панфилова. Это вычет по налогу на прибыль, льготные микрозаймы и арендные ставки, субсидии и другие меры.

Санкционное давление — не повод отказываться от экономики замкнутого цикла, “зеленых” и природоподобных технологий, считает Владимир Маслобоев (Кольский научный центр РАН). По его мнению, на основе разработок мурманских ученых возможны использование лесной биомассы в зеленой (альтернативной) энергетике, районирование и селекция высокоурожайных кормовых культур в условиях Субарктики, развитие биотехнологий для очистки сточных вод от соединений азота, фосфора и тяжелых металлов. По мнению Маслобоева, несмотря на тяжесть ситуации, “сейчас появляется оптимизм”.

О биотехнологиях отечественной разработки рассказал и заместитель ректора СВФУ по вопросам устойчивого развития Юрий Данилов. Это, в частности, применение растительного сырья для разработки лекарственных средств, а также для производства БАДов, биодобавок, биокормов. Разрабатываются в Якутии и новые материалы для транспорта и строительства. Промышленные испытания уплотнителей из разработанных материалов в питательных, топливных и гидравлических системах тяжелой карьерной техники подтверждают надежность работы в условиях Крайнего Севера, заявил Данилов.

Для того, чтобы снабдить Арктику отечественными технологиями и обеспечить синергию бизнеса и вузов, несколько лет назад в северных регионах и начали создавать научно-образовательные центры, напомнил координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников. По его мнению, их успехи неодинаковы: так, доля внедренных в производство разработок НОЦ на базе САФУ в Архангельске больше, чем у НОЦ на базе СВФУ в Якутске. “НОЦ проходят стадию становления, поставленную перед ними задачу они пока не решили. Помочь в реализации проекьов по импортозамещению в арктической зоне могут офсетные контракты. Это долгосрочные договоры поставки, по которым поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства” — считает Воротников.

