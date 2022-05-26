Эксперты положительно оценили работу педиатрической службы Якутии

Эксперты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России в целом позитивно оценили деятельность медицинских организаций Якутии по профилю «Педиатрия». Предварительные итоги выездной проверки обсуждены сегодня на заседании у заместителя председателя Правительства республики Ольги Балабкиной.

Группа специалистов побывала в эти дни в детской больнице Мирнинской центральной районной больницы, Педиатрическом центре Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины, Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, Детской инфекционной клинической больнице, Якутской городской больнице №3 и Медицинском центре города Якутска. Эксперты проанализировали оказываемую профильную помощь несовершеннолетним, ознакомились с маршрутизацией пациентов, методами их лечения и реабилитации.

Это уже третий визит группы в нашу республику. Эксперты отметили, что наблюдается положительная динамика в работе медицинских организаций на всех уровнях.

Организатор здравоохранения, эксперт-аналитик Дмитрий Прометной высоко оценил систему реанимационно-консультативного обеспечения и работы службы медицины катастроф. «Выстроена чётко отлаженная система. Если в каком-то районе стоит вопрос организации экстренной медицинской помощи больному ребёнку, все знают куда звонить, как вывезти ребёнка в Якутск, если нет лётной погоды, окажут помощь по телемедицинской консультации и заберут пациента при первой возможности», – отметил эксперт. Также Дмитрий Прометной, сам являющийся врачом анестезиологом-реаниматологом, отметил улучшение работы в отделении реанимации Детской инфекционной клинической больницы.

Участники совещания оценили работу по переходу в 2021 году на Единую региональную медицинскую информационную систему по проекту «Цифровой контур в здравоохранении». По итогам внедрения информационной системы медицинский персонал, имеющий доступ к карте пациента, может ознакомиться с историей его болезни, ходом лечения, результатами исследований из единой базы данных. Ольга Балабкина поручила обеспечить в полном объёме недостающие информационно-коммуникационные мощности в учреждения, в которых имеется нехватка компьютерного оборудования.

В целом по итогам визита дана положительная оценка работы педиатрической службы республики, отмечена готовность медицинских учреждений к оказанию неотложной и экстренной помощи детям в соответствии с рекомендациями. Особо отмечено улучшение ведения медицинской документации, работа по подготовке медицинских кадров.

Организационно-методическое сопровождение оказания медицинской помощи по профилю «Педиатрия» проводится в регионах Дальневосточного федерального округа в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий». Данная работа проводится для повышения качества оказания медицинской помощи населению. Эксперты делятся своим опытом, дают рекомендации по улучшению ситуации.