Эксперты оценили якутские стартапы в сфере культуры

В «Точке кипения» завершился акселератор для работников домов культуры и музеев Якутии. По итогам 10 дней напряженной обучающей программы команды презентовали свои проекты перед федеральными экспертами. Программа осуществлялась благодаря дистанционным формам коммуникации.

В акселераторе приняли участие более 100 слушателей из 11 муниципалитетов республики.

Организаторами курса выступили Пространство коллективной работы «Сайдыы-Тит-Эбя» Хангаласского улуса при поддержке АНО «Индустрия Будущего» и ПКР «Точка Кипения-Якутск» совместно с Министерством культуры и духовного развития Якутии. Основные задачи совместного проекта: развитие современных форм и цифровизации в работе культурных центров, расширение аудитории в условиях применения ограничительных мер.



В качестве экспертов акселератора выступили председатель совета директоров АО «Свердловская киностудия» Виталий Виноградов, основатель компании «Урбан Байк», директор по развитию акселератора «Путеводитель по инновациям» Юлия Гончарова, основатель архитектурного бюро DVN (Нидерланды) Дарья Наугольнова и директор АНО «Индустрия будущего» Иван Степанов. В финальной защите выступили 18 команд.

О важности проведения акселераторов отметила Юлия Гончарова:

— В рамках акселерационной программы образовательные технологии, обычно применяемые для развития технологических стартапов, использованы для формирования проектов в сфере культуры и искусства. Участие в программе позволило представителям сферы культуры, особенно из сельских территорий, использовать совершенно новые для них инструменты для решения своих актуальных задач. Многим участникам следует существенно доработать модель коммерциализации и финансовые показатели своих проектов. И это может стать следующей задачей для организаторов программы. Этот акселератор позволит вывести реализацию проектов в сфере культуры и искусства в республике Саха на качественно новый уровень.



— Думаю, все проекты могут быть реализованы, если их инициаторы продолжат разработку. Есть схожие идеи по созданию мобильных приложений, развитию туризма и рекреационных комплексов, организации площадок для продажи изделий народных промыслов. Участники акселератора постарались учесть актуальные темы, внести инновационные элементы. Поступили предложения по разработке краундфаундинговой площадки, созданию платформы по проведению мероприятий в формате 3d, цифровизации культурного наследия. Все проекты могут стать востребованными у местного населения, и их совместная реализация вдохнет новое дыхание в жизнь культуры села, — отметил Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

В рамках акселерационного курса обсуждена возможность масштабирования опыта Пространства коллективной работы «Сайдыы-Тит-Эбя» в других районах. По данному вопросу АНО «Индустрия будущего» и Министерство культуры и духовного развития Якутии планируют заключить соглашение. Участники акселератора могут стать первыми организаторами «точек кипения» на базе сельских домов культуры, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС (Я).