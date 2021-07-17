Эксперты объяснили, как уменьшить вредное влияние дыма

По информации Региональной диспетчерской службы (РДС) лесного хозяйства дым в г. Якутске вызван шлейфом дыма от обслуживаемых лесных пожаров в Горном улусе.

По информации МЧС РФ по Якутии, в целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски.

Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды.

Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани.

Увлажняйте воздух в помещении.

Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.