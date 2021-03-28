Эксперты о реабилитации бизнеса
2 апреля Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии приглашает принять участие вебинаре с экспертами Банка России.
Начало вебинара: 2 апреля, с 15:00 до 16:00
Тема 1. «Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении операций или в заключении договора банковского счета»
Программа:
• Цели создания Межведомственной комиссии при Банке России, как механизма выхода из банковского черного списка.
• Кто и в каких случаях может обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России для обжалования решения финансовой организации (банка) об отказе в проведении операций.
• Порядок действий при отказе финансовой организации в проведении операций.
• Порядок рассмотрения обращений в Межведомственной комиссии при Банке России.
Спикер: Александр Пахомов – начальник экономического отдела Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Тема 2. «Система быстрых платежей для бизнеса»
Программа:
• Зачем бизнесу подключаться к СБП.
• Способы оплаты через СБП.
• Подключение к СБП.
Спикер: Оксана Осипова – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/26ccxXsSFoFg6ERE9
Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
+7 (999) 174-67-82