Эксперты о реабилитации бизнеса



2 апреля Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии приглашает принять участие вебинаре с экспертами Банка России.

Начало вебинара: 2 апреля, с 15:00 до 16:00



Тема 1. «Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении операций или в заключении договора банковского счета»



Программа:

• Цели создания Межведомственной комиссии при Банке России, как механизма выхода из банковского черного списка.

• Кто и в каких случаях может обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России для обжалования решения финансовой организации (банка) об отказе в проведении операций.

• Порядок действий при отказе финансовой организации в проведении операций.

• Порядок рассмотрения обращений в Межведомственной комиссии при Банке России.

Спикер: Александр Пахомов – начальник экономического отдела Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Тема 2. «Система быстрых платежей для бизнеса»

Программа:

• Зачем бизнесу подключаться к СБП.

• Способы оплаты через СБП.

• Подключение к СБП.

Спикер: Оксана Осипова – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.



Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/26ccxXsSFoFg6ERE9



Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту



На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.

