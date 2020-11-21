Эксперты о ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

В столице республики прошла онлайн-конференция «Ранняя помощь детям и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», сообщает пресс-служба Целевого фонда будущих поколений РС(Я).

В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели, специалисты и практики в области ранней помощи, управленцы и специалисты органов власти, бизнеса, сферы здравоохранения и социального развития. Инициатором и модератором выступила руководитель приоритетного проекта «Ранняя помощь», обозначенной в проекте концепции Лаборатории детства Целевого фонда будущих поколений РС(Я), директор Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, кандидат философских наук Зинаида Максимова.

В ходе конференции в докладах были представлены результаты научных исследований ведущих специалистов в области раннего детства.

Отмечено, что система ранней помощи ориентирована на семьи, воспитывающие детей до трёх лет с ограничениями жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска.

Внедрение системы ранней помощи в сфере образования в некоторых регионах страны в 2000–2010 гг. (Самарская, Новгородская области, Республика Марий Эл, Красноярский край и др.) позволило достигнуть следующих результатов: 30% детей к возрасту 3–4 лет достигли возрастной нормы, 68% детей значительно улучшили основные показатели развития к возрасту 3–4 лет, 90–95% семей отметили возросшую родительскую компетентность в вопросах воспитания, образования и реабилитации ребенка с ОВЗ и инвалидностью, снизились показатели по отказу семей от воспитания ребенка-инвалида.

Доказано, что основные результаты внедрения системы ранней помощи могут быть получены через три года после ее запуска, а максимальные — через 5–7 лет после внедрения. Экономический эффект внедрения системы ранней помощи достигался за счет увеличения числа детей, которые могут обучаться по общим образовательным программам (сокращение бюджетных затрат на обучение), снижения числа детей-сирот (30–35% родителей детей с тяжелыми и множественными нарушениями и/или генетическими нарушениями воспитывают детей в семье), увеличения трудовой занятости родителей.

Министерством труда и социального развития РС(Я) презентована сформированная межведомственная система развития ранней помощи органами исполнительной власти в сферах здравоохранения, образования и социального развития. Обсуждены технологии, программы, методы, методики и инструменты, обмен опытом специалистов и практиков в области ранней помощи.

По итогам конференции определена необходимость в организации сообщества в области ранней помощи и тесной полидисциплинарной работе, объединяющей ресурсы государственных и негосударственных организаций в повышении потенциала экосистемы развития детства.

При поддержке НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» планируется реализация проектов и программ, направленных на выявление и тиражирование лучших практик в сфере ранней помощи, исследовательскую работу, разработку и внедрению современных эффективных механизмов взаимодействия. Кроме того, определен ориентир на повышение эффективности, доступности, и внедрение контроля качества предоставления услуг ранней помощи, развития автоматизированных систем управления и предоставления ранней помощи семьям с детьми раннего и дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, закрепления приоритетности указанного направления в социально-экономическом развитии республики

Мероприятие с участием более 100 специалистов прошло в рамках научно-практической онлайн-конференции «Инвестиции в раннее детство — основа будущего» Межрегионального форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», посвященного Десятилетию детства в России и Году патриотизма в Якутии.