Эксперты о назначении нового зампреда правительства Якутии

Вчерашнее назначение Дмитрия Бердникова и.о.первого заместителя председателя правительства республики вызвало неоднозначную реакцию в интернет-сообществе. Между тем эксперты, в том числе федеральные, оценивают это кадровое решение весьма положительно.

Напомним, что новый первый вице-премьер будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста. Необходимость отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована «началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти». Сроки весьма сжатые, объект финансово и трудоемкий. Нужен человек, имеющий хороший практический управленческий опыт. И Дмитрий Бердников вписывается в эти требования: экс-мэр Иркутска, в должности первого заместителя губернатора Иркутской области занимался вопросами восстановления пострадавших от паводка 2019 года территорий.

ФедералПресс https://fedpress.ru/news/14/policy/2618904 назвал назначение Дмитрия Бердникова и.о.первого зампреда правительства Якутии важным.

Оценивая прежнюю работу Бердникова, издание отметило, что «в качестве градоначальника он прекрасно себя проявил». Так директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «ФедералПресс», что Бердникова отличает очень скрупулезный подход к работе.

«В Иркутске он действительно стал практически легендарным чиновником. Он лично фундаменты замерял, лазил по подвалам, всегда оказывался на месте событий. Бердников разбирается во всех тонкостях своей работы, способен поддержать профессиональный разговор на любую тему в его зоне ответственности. В этом смысле он похож на Айсена Николаева», – отметил Мартынов.

Он добавил, что «новый зампред является идеальной кандидатурой на роль куратора строительства моста. Бердников – профессиональный строитель, разбирается во многих аспектах».

Для якутских экспертов и парламентариев кандидатура нового первого вице-премьера пока незнакома, а потому прогнозы и выводы делать не спешат. Да и назначение любого варяга, даже будь он супер-профессионал, как правило, воспринимается в республике с осторожностью. Но новые амбициозные проекты такого уровня, как строительство Ленского моста, требуют новых людей федерального уровня. Отметим, что Ленский мост имеет не только экономическое, но и психологическое значение для якутян, учитывая, сколько поколений ждали его строительства. Поэтому задача перед Бердниковым стоит не из легких.

«В данном вопросе мы полностью доверяемся решению главы республики Айсена Николаева», — сказал председатель постоянного комитета Ил Тумэн по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев.

А вот народный депутат Республики Саха (Якутия), член фракции ЛДПР в Госсобрании (Ил Тумэн), руководитель регионального отделения партии Гаврил Парахин полностью поддержал назначение отдельного зампреда правительства республики по строительству Ленского моста и предложенную кандидату Дмитрия Бердникова. Учитывая, что работа с федеральным правительством должна вестись ежедневно, «человек со строительным опытом и опытом работы в системе государственного управления должен оправдать главное ожидание якутян – строительство Ленского моста», — сказал он.