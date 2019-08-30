Эксперты назвали причину аномального обмеления реки Лены

С августа этого года на реке Лене наблюдается обмеление — гидрологическое явление, приводящее к снижению уровня воды. Жители близлежащих населенных пунктов, работники судоходных и навигационных путей обеспокоены сложившейся ситуацией. ЯСИА обратилось за разъяснением к специалистам Якутского УГМС (Гидрометцентр) и Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Жители Якутии ласково называют реку Лену «эбэ», что в переводе на русский означает «бабушка». Тем самым они выражают почтение одной из крупнейших рек, которая является главной транспортной артерией для ряда районов республики по завозу грузов, а также снабжает водой многие населенные пункты, в том числе столицу региона. Поэтому превращение водной глади в песчаные дюны многих повергло в шок.

Как сообщила ЯСИА начальник отдела гидрометеорологических наблюдений и прогнозов Якутского УГМС Татьяна Маршалик, снижение уровня воды началось еще осенью прошлого года по всей протяженности Лены. Но на некоторых участках ситуация понемногу начала улучшаться благодаря осадкам.

«Подобное случалось в конце августа-начале сентября 2015 года, но на этот раз летне-осенняя межень произошла раньше. Нечто подобное мы наблюдали в 1985 году. Это явление связано с малоснежностью и сухим летом. В этом нет ничего сверхъестественного, такие процессы происходят циклично. Сейчас вся надежда на осадки, которые пройдут на этой неделе», — подчеркнула она.

В настоящее время проектная отметка воды в районе Якутска составляет -115 см, а уровень — -168 см. Самый минимальный наблюдался 20 августа и был равен -240 см. Такие низкие показатели ведут к проблемам в сфере судоходства – суда ввозят груз не в полном объеме. По водопотребителям особых осложнений не наблюдается, заявил специалист Ленского бассейнового водного ресурса Александр Аржаков.

«Основной и крупный водопотребитель – это «Водоканал». Он в сутки использует около 50-60 тысяч кубов. В данное время каждый день рядом со столицей протекает около 500 миллионов кубов воды, поэтому ресурсов достаточно», — отметил он.

На реках Олекма и Витим наблюдается небольшой паводок, и на следующей неделе спад уровня воды либо прекратится и показатели останутся на тех же отметках, либо прибавится 50 см. По словам Аржакова, в обычные годы сток реки Лены в августе в 1,5 раза больше, чем в сентябре, поэтому можно предположить, что уровень воды будет еще ниже: «В ноябре, в период ледостава, проходит зимний паводок. Но уровень воды также сможет увеличиться лишь на полметра. Скажу, что такое случалось и раньше – в 1935, 1969, 1985 годах. То есть мы с вами наблюдаем какую-то природную закономерность».

Со временем уровень воды восстановится, но это связано со множеством факторов – от количества осадков зимой и летом до изменения русла реки.

«Сейчас невозможно дать какую-то точную оценку по поводу следующей навигации. Но факт того, что на Лене наступила маловодная фаза, неоспорим», — сказал Александр Николаевич.

Собеседник агентства добавил, что в этой ситуации есть и свои плюсы, которые связаны с ежегодным весенним половодьем — благодаря обмелению сотрудники ЛБВУ совместно со службой спасения проводят мониторинг затороопасных участков, что позволит разработать новый, более детальный план противопаводковых мероприятий.