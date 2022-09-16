Эксперты из Красноярска провели обучение для социальных предпринимателей Якутии

Агентство общественных инициатив Красноярского края 13-14 сентября провел в Якутии обучение НКО в рамках межрегионального проекта «Веди меня за руку».

Так, на семинарах и практикумах приняли участие более 40 представителей НКО, креативной индустрии, социальные предприниматели, специалисты государственных учреждений социального обслуживания и образования. Они обучились упаковке своих услуг, продуктов и товаров. Помимо этого, съемочная группа красноярского медиацентра «Инициатива» сняла серию сюжетов об инициативных якутянах и о работе активных социально ориентированных НКО.

«Выездную сессию в Якутске поддержали наши партнеры — сотрудники Единого ресурсного центра. Так, у нас прошла теплая встреча с общественниками республики, семинар-тренинг «Социально предпринимательские инициативы и услуги СОНКО в социальной сфере», гостевые сессии у некоммерческих организаций Якутска и увлекательная игра «Выход НКО на рынок социальных услуг». Также мы провели персональные консультации для резидентов социального бизнес-инкубатора из Якутии», — рассказала генеральный директор Красноярской региональной общественной организации «Агентство общественных инициатив», руководитель проекта «Веди меня за руку» Ирина Печковская.

По словам руководителя Единого ресурсного центра Якутии Ольги Вешниковой, проект отвечает на запросы НКО, нуждающихся в сопровождении профессионалов.

«Надо понимать, что любая некоммерческая организация должна иметь устойчивую финансовую модель. НКО могут заниматься деятельностью, приносящей доход. Формирование бизнес-компетенций — это необходимые для всех нас навыки, чтобы организация продолжала осуществлять свою деятельность системно и предоставляла услуги своим целевым группам. В рамках семинара участники научились базовым навыкам упаковки услуг», — рассказала гендиректор ЕРЦ Ольга Вешникова.

Межрегиональный проект о предпринимательстве в некоммерческом секторе «Веди меня за руку» реализуется на территории Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.