Экспертное сообщество будет привлечено к подготовке законопроектов к поправкам

На рабочем совещании 17 июня 2020 года по вопросам изменения законодательства в связи с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев предложил усилить работу профильных комитетов с экспертным сообществом и провести широкое публичное обсуждение законопроектов. На рабочем совещании приняли участие председатели профильных комитетов.

Открывая совещание, председатель парламента сообщил, что главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым создана рабочая группа для формирования предложений по внесению изменений в законодательство Якутии. В состав коллегиального рабочего органа наряду с представителями исполнительной власти и экспертного сообщества вошли представители депутатского корпуса. Парламент будет активно вовлечен в работу данной группы.

По словам председателя Ил Тумэна Петра Гоголева, во время осенней сессии предполагается проведение интенсивной работы по приведению в соответствие федерального и республиканского законодательства с измененной конституцией. Петр Гоголев отметил, что, в первую очередь, необходимо провести поэтапный мониторинг и инвентаризацию законодательства, в которое надо ввести изменения и дополнения.

«При этом ставить телегу впереди лошади не будем», — сказал Петр Васильевич. Он считает, что в части республиканского законодательства необходимо дождаться принятия соответствующих федеральных законов. Председатель парламента отметил, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) намерено эффективно участвовать в приведении в соответствие федерального законодательства с Конституцией РФ, касающегося совместного ведения, а также в разработке новых федеральных законов. Например, на сегодняшний день в Государственную Думу внесено 8 проектов федеральных законов, на которые необходимо подготовить, в том числе, отзыв парламента Якутии.

Планируется, что в сентябре часть этих вопросов будет уже рассмотрена на очередном пленарном заседании Государственного Собрания и на заседании Совета Ил Тумэна. В связи с этим в план работы парламента будут внесены соответствующие изменения.

В рамках подготовки нормативно-правовых актов предлагается привлечь экспертов извне в рамках планируемых «Час эксперта», а также экспертные советы, созданные профильными комитетами, и членов Общественно-консультативного совета парламента.

Кроме того, Петр Гоголев предложил выносить на публичное обсуждение проекты нормативных актов, в том числе провести обсуждение на II Съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), на заседаниях Ассамблеи депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Председатель парламента сообщил, что намерен обратиться с предложением о включении межведомственную рабочую группу представителей местного самоуправления.

По итогам рабочего совещания председатель парламента поручил председателям постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) подготовить и внести нормативные правовые акты о внесении изменений в законодательство Республики Саха (Якутия) по курируемым направлениям. Председателю контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Евгению Перфильеву поручено совместно с постоянными комитетами, государственно-правовым управлением аппарата парламента провести инвентаризацию законодательства Республики Саха (Якутия).

Кроме того, председатель парламента поручил подготовить обращение в Конституционный суд Российской Федерации о толковании ч. 1 статьи 67 Конституции Российской Федерации в части создания федеральных территорий и организации на них публичной власти.