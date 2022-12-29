Экспертами конференции «Шаг в будущее» станут 283 представителя СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет традиционно выступает одним из организаторов республиканской научной конференции «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». В 27-й презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников 150 сотрудников привлечены к стендовой защите, секционной – 121 и на английском языке – 12.

«Мы рады принять участие в организации такой большой и значимой конференции молодых исследователей, которая носит имя выдающегося якутского ученого, академика Российской академии наук Владимира Ларионова «Инникигэ Хардыы». Мероприятие позволяет выявить и поддержать творческую инициативу школьников, проявляющих интерес к исследовательской и проектной деятельности. Надеемся, что научно-практическая конференция пройдет на высоком уровне, никто из школьников не будет обделен вниманием экспертов. Каждый получит объективную оценку за свою работу», – говорит директор Департамента науки и инноваций СВФУ Нинель Малышева.

В конференции примут участие 20 учеников СУНЦ СВФУ – они представят 15 проектов. В рамках дополнительной квоты также приглашены 27 лицеистов в качестве конкурсантов от ДНК СВФУ – они будут защищать 14 проектов. Ребята выступят в 16 подсекциях. Среди заявленных тем – оценка параметров наночастиц серебра с применением вейвлет преобразования, исследование грозовой деятельности в Якутии, языковая лояльность школьников к родному языку, цифровая энергетика и кибербуллинг в образовательной среде и другое.

«СУНЦ предлагает углубленную двухгодичную подготовку школьников по пяти профилям. Каждый наш ученик занимается научно-исследовательской и проектной деятельностью. Дети апробируют свои работы на конференциях разного уровня, в том числе и в этой престижной НПК «Шаг в будущее», и становятся победителями и призерами. В нынешнем году заявлены интересные темы, кроме того, некоторые проекты представляются не впервые – юные исследователи поделятся результатами в динамике. Достигать высоких результатов им помогают преподаватели СВФУ, в том числе кандидаты, доктора наук», – обратила внимание директор СУНЦ Милана Федотова.

Отметим, торжественное открытие XXVII Республиканской конференции-конкурса молодых исследователей имени Владимира Ларионова «Инникигэ хардыы – A Step into the Future» Science Fair» состоится 9 января в ЦСП «Триумф». Она охватывает больше тысячи обучающихся региона, в ней задействованы 395 экспертов. В СВФУ мероприятия в рамках конференции пройдут в главном учебном корпусе – лекционных аудиториях, кабинетах лабораторий, Центре студенческих инициатив, библиотеке, и в корпусе факультетов естественных наук – лекционных аудиториях учебных подразделений и СУНЦ, университетской точке кипения, ДНК.

Справка:

Республиканская научная конференция-конкурс «Инникигэ хардыы» ежегодно проводится с 1996 года.