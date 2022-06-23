Эксперт: Якутия – посол мира!

Василий Амбросьев, экс-руководитель Департамента информационной политики АГиП РС(Я), а ныне начальник пресс-службы компании «Сахатранснефтегаз», очень органично влился в якутский сегмент телеграмм-каналов со своим авторским каналом «Говорит Амбросьев» (https://t.me/V_Ambrosiev).

Он публикует экспертные мнения на общественно-политические процессы и делится своим мнением про происходящие события. Вот и в этот раз он не остался в стороне от одного из самых крупных спортивных событий — Чемпионата Мира по мас-рестлингу, который стартовал сегодня в Якутске. С учётом его опыта внутриполитической работы в республике, его можно считать экспертом в этих вопросах.

По его мнению, Якутия стала одним из немногих субъектов страны, которая проводит международный турнир – чемпионат мира по мас-рестлингу (https://t.me/V_Ambrosiev/194).

«С этой точки зрения Якутия действительно посол мира и активно вовлечена в международные процессы. Это было заложено ещё первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым.

В чемпионате примут участие 132 спортсмена из 41 страны: Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Бенин, Бразилия, Венгрия, Греция, Индия, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Словакия, Того, Узбекистан, Ангола, Афганистан, Гаити, Гана, Египет, Замбия, Йемен, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камерун, Кения, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Марокко, Сирия, Нигерия, Сомали, Таджикистан, Тунис, Туркменистан и атлеты Международной Федерации мас-рестлинга».

*Мне понравилось это выражение, сказанное Андреем Саввичем Борисовым в ходе пресс-конференции IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» и оно полностью характеризует ЧМ по мас-рестлингу».

В заголовок своего поста он вынес цитату Андрея Борисова и оформил отсылкой, согласно журналистскому приему.