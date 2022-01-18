Эксперт СВФУ рассказал о QR-кодах и сегрегации

Эксперты разбирают самые известные мифы о вакцинации против ковида. Кандидат философских наук, доцент кафедры журналистики филологического факультета СВФУ Валерий Надькин развеял мифы вокруг QR-кодов.

Миф №1: «QR-код – это сегрегация и фашизм»

Это привычная модель поведения, когда человек ищет объяснения на вопросы, у которых сейчас нет окончательных ответов. Мы ищем объяснения в зоне очевидного, то есть, если что-то не получается, значит этому кто-то противится, это чья-то злая воля. Представление о том, что это чья-то злая воля, облегчает отношение людей к реальности.

В век «цифры» QR-код – это обычное дело, они есть везде, у каждого продукта или вещи, даже у самого обычного смартфона.

Миф №2: «При помощи прививок людей чипируют»

Тут я вспомнил прекрасного чукотского писателя Юрия Рытхэу, который описывал 1930-е годы, когда на Чукотке проводилась паспортизация. Многие чукчи не хотели фотографироваться, потому что думали, что с человека сдирают кожу и наклеивают на бумагу. Миф с чипированием очень схож с этой ситуацией.

Сейчас мы тоже немного герои этого рассказа, наивно относимся к таким вещам. Все это, опять же из зоны поиска простых объяснений сложным явлениям, с которым мы столкнулись в реальности. Мы просто до конца не знаем все эти процессы, но наука работает, мы выясняем.

Миф №3. «Вакцины — инструмент контроля элит над народом»

Как можно контролировать с помощью вакцины? Абсурд! Представьте себе, человек вакцинировался и начал радостно хлопать?

Это страх. Людей пугает то, чего они до конца не понимают. Чтобы снять напряжение, мы начинаем придумывать объяснения в привычной плоскости, что это чья-то злая воля. Это дуализм, который неистребим.

Есть мир добра и зла, и между ними – граница. Это все происходит на эмоциональном уровне, идет большой поток информации, который бьёт по мозгам, и мы не успеваем эту информацию переработать. Тогда мы начинаем выстраивать систему защиту через эмоции, чтобы хотя бы создать иллюзию что нам хоть что-то понятно.

ЦУР Якутии проводил онлайн-исследование об отношении якутян к кампании вакцинации. Среди отказывающихся от прививок наиболее популярные причины — сомнения в эффективности вакцин (74%) и опасения побочных эффектов (69%).