Эксперт «сильно впечатлен» масштабами строящегося центра Малой Академии наук Якутии

В декабре при Малой академии наук откроется новый учебно-лабораторный корпус

Новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского района откроется 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Там расположится региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей.

Вчера, 26 октября, Сергей МЕСТНИКОВ провел заседание рабочей группы по созданию и развитию центра.

Вице-премьер сообщил, что в прошлую субботу проводил в Чапаево выездное совещание, проинспектировал ход строительных работ. По его словам, они идут активными темпами, и здание будет введено в эксплуатацию в декабре.

По приглашению Сергея Местникова в совещании принял участие приглашенный гость — директор Президентского лицея №239 в Санкт-Петербурге, член экспертного совета Фонда «Талант и успех» Максим ПРАТУСЕВИЧ, который высоко оценил работу регионального центра.

«Региональный центр занимает одну из лидирующих позиций в России. Якутия имела большой опыт работы в этом направлении еще до поручения Президента страны по созданию таких центров. Тот же Ленский край, который имеет хорошие результаты», — сказал он.

Эксперт признался, что «сильно впечатлен» масштабами строящегося центра, его возможностями, и посоветовал членам рабочей группы при развитии центра уделить особое внимание поиску одаренных детей в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, что региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей при Малой академии наук был открыт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году. Он работает по модели образовательного центра «Сириус», созданного фондом «Талант и успех» по инициативе Президента России Владимира ПУТИНА.

Сегодня центр функционирует на базе имеющихся корпусов МАН. Однако уже в декабре он начнет работать в новом учебно-лабораторном корпусе на 150 мест с интернатом на 100 мест, который строится в Якутии при финансировании компании «Роснефть».

Как сообщалось ранее, стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. Пожертвования от инвестора поступают через Целевой фонд будущих поколений на основании соглашения о сотрудничестве между правительством республики и Роснефтью. Также в рамках нацпроекта «Образование» закупается оборудование и мебель на сумму более 200 млн рублей.

Учебный корпус будет оснащен 10 лабораториями высокого уровня, где учащиеся будут исследовать криоландшафтное моделирование, физика криолитозоны, арктическое материаловедение, молекулярная палеонтология и другие. Помимо этого, центр даст возможность для юных ученых заниматься генотипированием, культивированием клеток, роботехникой и IT.