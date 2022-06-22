Эксперт русского костюма приедет на «Этно-Эрато»

22-26 июня в Якутске состоится Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Участники представят уникальные творения, которые несут в себе неповторимый колорит народов России и зарубежья. В составе жюри будет работать Татьяна Брускова, заслуженный деятель искусств Кубани.

Татьяна Евгеньевна основатель и художественный руководитель Театра-студии народного костюма «Духовный синтез» — лауреаты международного фестиваля в Германии; лауреаты премии международного конкурса национального костюма «Этно-Эрато»; награждены высшей оценкой на фестивале «Русское слово, русская душа» в Париже; участники проекта Российского фонда культуры Н. Михалкова.

С 1993 года театр-студия участвует в реализации образовательной русской духовно-фольклорной программы «От России до России».Участники коллектива — выпускники музыкального краснодарского училища им. Римского-Корсакова и Краснодарской гуманитарной академии культуры и искусств.