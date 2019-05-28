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«Эксперт РА» впервые присвоил Якутии рейтинг «ruАА-»

Рейтинговое Агентство АО «Эксперт РА» (далее – «Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Республики Саха (Якутия) по национальной шкале на уровне ruАА- (прогноз «Стабильный»), что превышает существующий уровень национального рейтинга республики.

Министерством финансов республики проведена значительная работа с Рейтинговым агентством  «Эксперт РА» по подготовке и предоставлению  информации за пятилетний период с 2014 года и прогнозов на 2019-2020 годы об экономике республики, государственном бюджете, государственном долге, ликвидности, предприятиях государственного сектора и т.д. В мае текущего года в министерствах экономики, имущественных и земельных отношений и финансов Республики Саха (Якутия) проведены рейтинговые встречи с аналитиками «Эксперт РА»,  на которых обсуждены вопросы по представленной информации.

Выдержка из официального пресс-релиза Рейтингового агентства «Эксперт РА»:

«…Республика Саха (Якутия) (далее — республика, регион, Якутия) – субъект Российской Федерации, расположенный в северо-восточной части Евразийского материка и являющийся самым большим регионом России. Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. ВРП региона на 48,3% по итогам 2018 года (далее – отчетный период) сформирована добычей полезных ископаемых. Ведущее место в горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль — на ее долю приходится 82,6% запасов и 90,1% добычи России. Помимо этого, в регионе широко развиты добыча твердых полезных ископаемых и топливно-энергетического сырья. Регион характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП по итогам 2018 года оценивается на уровне 1060,0 млрд. руб., что на 15,7% выше результатов предыдущего года. Большой объем ВРП при невысокой численности населения (967,5 тыс. чел на 01.01.2019) определяют повышенные показатели ВРП на душу населения – 1,1 млн руб. по итогам отчетного периода. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 378,7 млрд. руб. за 2018 год, отношение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к ВРП за последние три года составило 34,7%. Из общей суммы инвестиций в основной капитал более 75% приходится на долю инвестиций в добывающие отрасли.

Агентство отмечает умеренно высокую бюджетную обеспеченность региона: доля налоговых и неналоговых доходов (далее – ННД, собственные доходы) в доходах бюджета республики по итогам 2018 года составила 63,5%. Налоговая база оценивается на высококонцентрированном уровне: 10 крупнейших налогоплательщиков формируют 66% ННД, а на долю крупнейшего приходится 28,8%, что усиливает рыночные риски региона. В 2018 году план по поступлению ННД был перевыполнен на 6,3%, по сравнению с выполнением утвержденных назначений по итогам 2017 года всего на 91,5%. Поступления по налогу на прибыль за 2018 год выросли по сравнению с 2017 годом на 22,5 млрд руб. (в 1,8 раза), что обусловлено изменением макроэкономических показателей социально-экономического развития РФ, которые повлияли на поступления налога на прибыль от экспортно-ориентированных предприятий отраслей алмазодобычи и нефтедобычи. Помимо этого, поддержку бюджету оказали дивидендные доходы от ПАО «Алроса», которые по итогам отчетного периода сформировали 15,1% ННД. Таким образом по итогам года бюджет республики был исполнен с профицитом 7,3% к ННД. Агентство ожидает, что исполнение бюджета 2019 года будет близким к бездефицитному.

Низкий уровень долговой нагрузки оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. По состоянию на 01.01.2019 долг региона составил 50,6 млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 36,4%. В 2018 году удалось снизить объем госдолга путем направления части дополнительных доходов бюджета, полученных сверх утвержденного законом о бюджете объема доходов, в сумме 1,8 млрд руб. В долговом портфеле доминируют рыночные заимствования: облигации составляют 48,7%, банковские кредиты – 15,6% долга. 23,1% долгового портфеля представлен выданными государственными гарантиями, которые предоставляются исключительно в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Регион не участвует в программе реструктуризации бюджетных кредитов, их доля в долговом портфеле на 01.01.2019 составила 12,6%. В дальнейшем республика планирует их сокращение и замещение облигационными выпусками и банковскими кредитами. Это может привести к росту стоимости фондирования в будущем, но пока по итогам 2018 года отношение расходов на обслуживание госдолга к ННД составляет 1,8%, что является комфортным уровнем. В течение 2019 года к погашению подлежат 20,2% долгового портфеля. В текущем году регион планирует вновь выйти на облигационный рынок и за счет размещения новых выпусков осуществить рефинансирование долга, тем самым еще больше удлинив свой портфель, что позитивно оценивается агентством.

Объем доходов бюджета субъекта РФ по итогам 2018 года составил 219,1 млрд руб., объем расходов – 208,9 млрд руб.»

 

  • СПРАВКА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством. «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

 

  • Кредитный рейтинг – это независимая оценка возможности заемщика обслуживать свои долговые обязательства. Кредитные рейтинги помогают потенциальным инвесторам принимать более обоснованные решения с учетом мнения независимых и высокопрофессиональных рейтинговых агентств, что улучшает инвестиционную привлекательность Якутии и снижает стоимость ее заимствований.

 

*Ссылка на официальный пресс-релиз «Эксперт РА»: https://raexpert.ru/releases/2019/may24d.

 

 

Источник: Пресс-служба Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
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