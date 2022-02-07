«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ЖКХ РС (Я)»

Крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ГУП «ЖКХ РС (Я) на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг определяет финансовую надежность предприятия, оценивая его кредитные риски. Подтвержденный уровень ruBBB со стабильным прогнозом говорит о достаточно сильной устойчивости предприятия.

Агентство провело всестороннюю оценку деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» на основании отчетности МСФО, его финансовой модели и установленных программ развития. По итогам сделаны положительные выводы об умеренно-высоком уровне прогнозной ликвидности, рентабельности деятельности, подтвержденных в прогнозных планах по снижению долговой нагрузки и реалистичных предпосылок в части увеличения прибыльности предприятия.

Эксперты положительно оценили взятый курс предприятия по рефинансированию коммерческих кредитов с целью снижения процентных ставок, реструктуризации долгового портфеля, оптимизации расходов на топливно-энергетические ресурсы за счет автоматизации производственных процессов и перехода на более дешевые виды топлива.

Отметим, что предыдущий рейтинг был опубликован в феврале прошлого года. Тогда «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ГУП «ЖКХ РС (Я)» на том же уровне.