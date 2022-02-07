07.02.2022
17:23
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Финансы

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ЖКХ РС (Я)»

Крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности  нефинансовой компании ГУП «ЖКХ РС (Я) на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг определяет финансовую надежность предприятия, оценивая его кредитные риски. Подтвержденный уровень ruBBB со стабильным прогнозом говорит о достаточно сильной устойчивости предприятия.

Агентство провело всестороннюю оценку деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» на основании отчетности МСФО, его финансовой модели и установленных программ развития. По итогам сделаны положительные выводы об умеренно-высоком уровне прогнозной ликвидности, рентабельности деятельности, подтвержденных в прогнозных планах по снижению долговой нагрузки и реалистичных предпосылок в части увеличения прибыльности предприятия.

Эксперты положительно оценили взятый курс предприятия по рефинансированию коммерческих кредитов с целью снижения процентных ставок, реструктуризации долгового портфеля, оптимизации расходов на топливно-энергетические ресурсы за счет автоматизации производственных процессов и перехода на более дешевые виды топлива.

Отметим, что предыдущий рейтинг был опубликован в феврале прошлого года. Тогда «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ГУП «ЖКХ РС (Я)» на том же уровне.

Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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