«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг АЛРОСА на уровне ruAАA



23 апреля 2021 г. – «Эксперт РА» подтвердило наивысший уровень кредитоспособности АЛРОСА с рейтингом ruAAA. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

По результатам ежегодного пересмотра агентство подтвердило долгосрочный рейтинг АЛРОСА на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, что соответствует наивысшему уровню кредитоспособности, устойчивости и надежности эмитента по национальной шкале.

Агентство отметило высокую финансовую устойчивость бизнеса, которую компании удалось продемонстрировать по итогам 2020 г., несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Аналитики «Эксперт РА» приняли во внимание высокое качество корпоративного управления, взвешенные финансовую и дивидендную политики, которые были уточнены в марте 2021 года для обеспечения более стабильной деятельности компании, а также неотъемлемые конкурентные преимущества АЛРОСА – доминирующее положение в отрасли, доступ к обширной низкозатратной ресурсной базе, стабильно высокую рентабельность бизнеса.

Справка:

Впервые рейтинг «Эксперт РА» был присвоен АЛРОСА в мае 2020 г. (ruAAA со «стабильным» прогнозом). Тогда, несмотря на сложности, наблюдавшиеся на алмазно-бриллиантовом рынке и связанное с ними ухудшение финансовых результатов компании, агентство отметило сильную бизнес-модель АЛРОСА и положение компании на рынке, что, по мнению агентства, позволит ей сохранить финансовую устойчивость, а также обеспечить достаточный уровень операционного денежного потока для финансирования капитальных затрат, обслуживания обязательств перед кредиторами и владельцами ценных бумаг компании на горизонте следующих 18 месяцев.