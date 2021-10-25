«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Алмазэргиэнбанка на уровне ruBB

С учетом выполняемых банком задач по финансированию социального строительства и стратегических предприятий региона, банк пользуется административной поддержкой со стороны Правительства Республики Саха (Якутия).

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