25.10.2021
16:49
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Финансы

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Алмазэргиэнбанка на уровне ruBB

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне ruBB, по рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позицией по капиталу и качеством активов, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

С учетом выполняемых банком задач по финансированию социального строительства и стратегических предприятий региона, банк пользуется административной поддержкой со стороны Правительства Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE
Источник: На правах рекламы
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