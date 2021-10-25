25.10.2021
16:49
135
Финансы
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Алмазэргиэнбанка на уровне ruBB
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне ruBB, по рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позицией по капиталу и качеством активов, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.
С учетом выполняемых банком задач по финансированию социального строительства и стратегических предприятий региона, банк пользуется административной поддержкой со стороны Правительства Республики Саха (Якутия).
Фото: SAKHALIFE
Источник: На правах рекламы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.10.2021
290
25.10.2021
166
25.10.2021
107
25.10.2021
382
25.10.2021
126
25.10.2021
327
25.10.2021
317
25.10.2021
762
25.10.2021
164
25.10.2021
268
25.10.2021
340
25.10.2021
235
25.10.2021
215
25.10.2021
1341
25.10.2021
448
25.10.2021
285
25.10.2021
168
25.10.2021
193
25.10.2021
228
25.10.2021
414
25.10.2021
839
25.10.2021
196
25.10.2021
156
25.10.2021
339
25.10.2021
156
25.10.2021
326
25.10.2021
514
25.10.2021
362
25.10.2021
380
25.10.2021
279
25.10.2021
452
25.10.2021
1037
24.10.2021
1122
24.10.2021
1621
24.10.2021
349
24.10.2021
493
24.10.2021
728
24.10.2021
1675
24.10.2021
2213
24.10.2021
294
24.10.2021
916
24.10.2021
3595
24.10.2021
1797
24.10.2021
696
24.10.2021
1474
24.10.2021
877
23.10.2021
3177
23.10.2021
2109
23.10.2021
1815
ТОП НОВОСТИ
20.10.2021
16651
19.10.2021
9523
20.10.2021
5110
22.10.2021
3912
24.10.2021
3592
23.10.2021
3175