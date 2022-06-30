Эксперт: причины авиапроисшествий в Якутии не связаны с изношенностью техники

Экс-гендиректор АК «Якутия», заслуженный работник транспорта Иван Простит прокомментировал авиапроисшествия в регионе

О настоящих причинах авиапроисшествий в Якутии можно будет говорить только по результатам официальных расследований. Об этом в комментарии ЯСИА рассказал экс-гендиректор АК «Якутия», заслуженный работник транспорта республики, опытный пилот Иван Простит.

«Разное бывает. Невозможно комментировать, когда неизвестны результаты расследования происшествий. А предполагать всё что угодно можно. Каждый случай нужно расследовать по отдельности. Правду пока никто не знает, и не надо людей догадками будоражить», — сказал он.

Также, по его мнению, причины случаев не могут быть связаны с устаревшей техникой. «Это ерунда. Там по каждому агрегату свой паспорт ведется, указываются сроки, поэтому они меняются не так, как на машинах — до первой поломки. В авиации, если срок подошел, неважно — целый, нецелый, исправный, неисправный — его должны обязательно заменить. Поэтому об этом говорить не стоит, только профаны говорят о старой технике. Это американцы летают на довоенных самолетах», — отметил собеседник агентства. Он также добавил, что запрет на использование данных типов воздушных судов может быть введен только при обнаружении дефекта во всём авиапарке, что маловероятно.

«Такое возможно, если дефект такой, который надо устранить на всём парке самолетов России, но такое редко бывает», — заключил Простит.

Напомним, 21 июня в Якутии с радаров пропал самолет Ан-2, поиски которого продолжаются по сей день. Также 22 июня совершил жесткую посадку Ан-30, совершавший коммерческий рейс по доставке продовольствия, в 70 км от Оленька. Вчера, 29 июня, вечером жесткую посадку на территории Алданского района совершил вертолет Ми-8. На его борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в РБ № 2 — ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальных — тяжелой и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объеме.