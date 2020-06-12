Эксперт перед Поправками: о силе главы Якутии и силе Ил Тумэна

Мнение эксперта перед всенародным голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Об авторе:

ДАНИЛОВ Владимир Петрович — 1951 г.р. Трудовую деятельность начал в 1968 г. рабочим совхоза «Момский». Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Служил командиром танка в Забайкальском военном округе, военнообязанный — полковник Вооруженных сил России в отставке. В 1976 г. окончил Харьковский юридический институт по специальности «правоведение», в 1988 г. — Хабаровскую высшую партийную школу. Работал в органах прокуратуры ЯАСССР. 1980- 2019 гг. — работал в партийных, советских органах, в органах государственной гражданской службы. С 1980 г. занимается научно — педагогической деятельностью- преподает на юридических факультетах Северо -Восточного Федерального Университета (ранее Якутский Государственный Университет) и Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Моё мнение как независимого эксперта, члена Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), народного депутата Верховного Совета 12 созыва и Ил Тумэна 2 созыва, исходит от предложений народных депутатов различных созывов, группы помощников первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. НИКОЛАЕВА.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, назначенное на 22 апреля 2020 г. по определенным причинам отложено.

Общенародное голосование является примером конкретизации и развития федерализма в Российской Федерации. Содержание статьи отражает в систематизированном виде документальное освещение развития государственности в Республике Саха (Якутия), в начале демократических преобразований в Российской Федерации, в 90-х годах.

Мнение в виде статьи основано на значительном объеме нормативно- правовых актов законодательных и исполнительных органов государственной власти республики. Является итогом обобщения богатого опыта законотворчества и правоприменения.

Уверен и надеюсь, что статья поможет широкому кругу читателей республики, особенно молодежи, работающей в муниципальных образованиях, молодым депутатам представительных органов, глубже понять законотворческий процесс прошедший в республике, с широким участием общественности, научной и творческой интеллигенции, народных депутатов, осмыслить значимость предстоящего голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации.

Считаю, что один из жизненноважных и актуальных вопросов для населения республики — это разъяснение вопросов совершенствования правового регулирования отношений между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) по вопросам ведения , в том числе по предметам совместного ведения .

Федеральный Закон о поправках в Конституцию Российской Федерации принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ и 2/3 законодательными органами субъектов РФ.

Если за поправки проголосуют более половины граждан от числа принявших участие в голосовании, поправки изложенные в статье федерального закона, т.е. основные, в том числе об обнулении президентских сроков В.В. ПУТИНА, вступают в силу.

По истечению времени, с момента общенародного референдума о принятии Конституции Российской Федерации, с 12 февраля 1993 года, часть населения республики не имеют полной информации о глубине преобразований в федеративном устройстве Российской Федерации, в государственном устройстве Республики Саха (Якутия), в начале 90- х годов ХIX столетия.

После 27 апреля 1992 года, у значительной части республики сформировалось устойчивое чувство уважения и почтения к Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия). Конституционное развитие нашей республики в последние годы характеризуется небывалой масштабностью, новизной, динамизмом. Пристальное внимание обращается на обеспечение общих принципов конституционного строя и реализации положений Конституции Российской Федерации 1993 г. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) являясь представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти с1994 г. внесло ряд изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики Саха (Якутия), приведя ее в соответствие с Конституцией Российской Федерации и конституционными федеральными законами и при этом, на мой взгляд, подходило к ее модификации , как к проблеме поиска политического согласия. Сохраняя незыблемость демократических основ, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имеет реальные возможности для обеспечения последовательного поведения в конституционном и текущем республиканском законодательстве, таких принципов правового государства, как связанность государства с правом верховенства закона, гарантированность прав и свобод человека, разграничение и разделение полномочий между органами государственной власти.

Давно замечена неразрывная связь качества закона с его эффективностью. С принятием Конституции Российской Федерации с 12 декабря 1993 г., законодательная практика России претерпела существенные изменения. Наиболее заметные из них — увеличение числа законов как на федеральном уровне, так и на уровне Республики Саха (Якутия).

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Оценивая состояние республиканского законодательства, уместно напомнить два суждения. Одно из них, известное нам с глубокой древности, гласит: когда государство не знает, что делать, оно издает законы; другое принадлежит управляющему Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу, справедливо отметившему, что анархия в законодательстве оберется анархией в жизни.

Сохраняя незыблемость демократических основ, глава Республики Саха (Якутия) и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имеют реальные возможности для обеспечения последовательного проведения в конституционном и текущем республиканском законодательстве, таких принципов правового государства, как связанность государства с правом верховенства законов, гарантированность прав и свобод человека, разграничение и разделение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации органами государственной власти Республики Саха (Якутия).

С момента вступления в силу поправок в Конституцию Российской Федерации наступает архиважный и очень ответственный период для субъектов Российской Федерации, по приведению действующих Конституций и Уставов субъектов Российской Федерации в соответствие с поправками в Конституции Российской Федерации.

Мы, народные депутаты высшего законодательного, представительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) разных созывов, члены Общественной Палаты Республики Саха (Якутия) и регионального отделения «Общероссийский народный фронт», юридическая общественность, преподаватели юридических ВУЗов, аккредитованных в республике, научная интеллигенция, муниципальные образования обязаны принять конструктивные меры по активизации разъяснительной работы, которая способствовала бы представлению населения о последствиях происходящих конструирований политической системы, регламентированных поправками в Конституции Российской Федерации.

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Перед голосованием за поправки в Конституцию Российской Федерации якутяне вправе и более того — обязаны знать о развитии и совершенствовании федеративных отношений за 27 лет.

Государственность в Якутии сформировалась под влиянием Российского государства и связана с её историей. Впервые в XVII-XVIII веках поднимался вопрос об изменении характера отношений с Россией и признание права Якутии на местное самоуправление. Голова Борогонского улуса Якутии Алексей Аржаков был в 1789 году принят императрицей Екатериной II и вручил ей «План о якутах». Целью этого плана было предоставление местному населению самостоятельности в обустройстве общества, права на землепользование. Частью реализации этих предложений, в 1792 году оказались выборы областного головы, а также избрание первой Якутской Степной Думы.

Передовые представители интеллигенции Якутии неоднократно поднимали вопрос о расширении прав республики.

В 1922 году, Якутии в числе первых был представлен статус автономной республики.

Последующее развитие событий, в рамках бывшего Советского Союза показало, что в условиях сверхцентрализации государственного устройства, автономия лишь формально пользуется правами республики.

На рубеже 80-90х годов хаотичные попытки модернизации СССР переросли в процессы суверенизации союзных республик, в том числе и РСФСР. Наметились радикальные преобразования федеративных отношений внутри самой Российской Федерации.

Якутская АССР в экономическом плане была крупной региональной подсистемой народохозяйственного комплекса СССР, которую по общим объемам общественного производства вполне можно было сопоставить даже с союзными республиками. В то же время удельный вес региональных предприятий, подчинявшихся непосредственно Совету Министров Якутской АССР, в общем объеме промышленного производства занимал всего 4 %, а в общей сумме прибыли, произведенной в республике — 1%. В государственный бюджет автономной республики поступало лишь 4,5% прибыли союзных и федеральных предприятий, производящих в качестве сырья 90% промышленной продукции Якутии. Все они управлялись из центра и не участвовали в развитии республики.

Юридическое оформление нового статуса республики началось с 26 декабря 1990 года, с постановления Совета Министров РСФР «О расширении экономической самостоятельности Якутской — Саха ССР», где предусматривалась плата за использование ее природных ресурсов, отчисление из выручки валютной продукции и формирование республиканского валютного фонда. К сожалению, в силу разночтения действовавших советских законов о собственности. об экономических отношениях Союза, союзных и автономных республик, тогда не удалось изменить порядок в области природопользования.

Президент и Правительство Российской Федерации были искренни в своих добропорядочных чувствах и заботах якутян.

Открывая простор государственности нашей республики, подписали следующие важнейшие для социально — экономического развития республики нормативные правовые акты:

— Указ «О полномочиях Якутской — Саха ССР в распоряжении природными ресурсами республики» (11 декабря 1991 г.);

— Соглашение о взаимоотношениях между правительствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по экономическим вопросам (31 марта 1992 г.);

— Соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия) (25 ноября 1992 г.);

— Указ «О первоочередных мерах по реализации Федеративного Договора в Республике Саха (Якутия)» (18 августа 1993 г.);

— Указ «О восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30 гг. представителей якутского народа» (26 апреля 1994г.);

— Постановление Правительства Российской Федерации №1410 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) в зимний период 1994-1995 годах» (20 декабря 1994 г.)

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Крупнейшим вкладом в развитие конституционно-договорных отношений между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия) является подписание 29 июня 1995 г. Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия).

Развивая и совершенствуя принципы федерализма в процессе пролонгации действующего Договора от 29 июня 1995 г. президент Российской Федерации В. Путин, президент Республики Саха (Якутия) В. ШТЫРОВ, председатель правительства Российской Федерации М. КАСЬЯНОВ, председатель правительства Республики Саха (Якутия) С. НАЗАРОВ 26 сентября 2002 г. подписали Договор о внесении изменений в Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации с органами государственной власти Республики Саха (Якутия).

В статье 2 Договора указано: «Настоящий Договор подлежит опубликованию в официальных изданиях Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и вступает в силу со дня его официального опубликования. Совершено в г. Москве 26 сентября 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и саха языках, причем оба текста имеют одинаковую силу».

Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Саха (Якутия) подписаны председателем правительства Российской Федерации В. ЧЕРНОМЫРДИНЫМ и председателем правительства Республики Саха (Якутия) Ю. КАЙДЫШЕВЫМ 29 июня 1995 г. о разграничении полномочий по отдельным предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия):

О разграничении полномочий в системе управления Северным морским флотом;

О разграничении полномочий в области агропромышленного комплекса;

О разграничении и передаче осуществления полномочий в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

О разграничении полномочий в области таможенного дела;

О разграничении полномочий в области высшего и среднего профессионального образования;

О разграничении полномочий в области общего среднего, начального профессионального и среднего профессионального (педагогического) образования;

О разграничении полномочий в области обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов;

О разграничении полномочий в области реализации федеральных программ на территории республики Саха (Якутия);

О сотрудничестве в области топливно-энергетического комплекса;

О разграничении полномочий в области связи;

О разграничении полномочий в области бюджетных отношений;

О разграничении полномочий в области экономики;

О разграничении полномочий в области международных и внешнеэкономических связей;

О разграничении полномочий в области дорожно-транспортного комплекса;

О разграничении полномочий в области горнодобывающей промышленности.

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Верховный Совет Якутской АССР 1 ноября 1989 г. принял законы «О выборах народных депутатов ЯАССР» и «О выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов ЯАССР». Постановлением Верховного Совета ЯАССР от 1 ноября 1989 г., в соответствии со статьей 1 и 74 Конституции ЯАССР и статьи 15 законов ЯАССР назначены выборы народных депутатов ЯАССР XII созыва и народных депутатов местных Советов на воскресенье 4 марта 1990 г.

На первых в истории республики демократических выборах, были избраны 165 народных депутатов ЯАССР. Наступил новый этап государственного строительства республики в составе демократической, обновленной Российской Федерации.

Размышляя сегодня над выступлениями, докладами, законами, принятыми Верховным Советом XII созыва, вновь переживаешь глубину преобразований в федеративном устройстве Российской Федерации, в государственном строительстве Республики Саха (Якутия). Для нас, народных депутатов, этот отрезок времени стал поистине незабываемым периодом в жизни. Развитие государственности в России, так и в нашей республике, свидетельствует, что развитие федерализма представляет собой многоаспектный феномен, постижение сущности которого необходимо в повседневной жизни каждому жителю республики.

Деятельность Верховного Совета Якутской АССР, как постоянно действующего законодательного, распорядительного и контрольного органа государственной власти республики основывалась на коллективном, свободном, деловом обсуждении и решении вопросов, гласности, ответственности и подотчетности перед Верховным Советом создаваемым им органов, избираемых или назначаемых должностных лиц, законности, широким привлечении граждан к управлению государственными и общественными делами, постоянном учете общественного мнения.

На выборах народных депутатов Верховного Совета и местных Советов, прошедших в марте 1990 года, многонациональное население республики явно выразило общую твердую волю: учредить подлинно суверенную, демократическую, правовую республику. Воля эта естественна и понятна. Продиктована она была выстраданным и глубоким пониманием того, что только такая республика (государство), в составе Российской Федерации, позволит на деле обеспечить каждому жителю достойные условия его жизни.

Поиски верного, надежного выхода из тяжелой кризисной ситуации, в которую оказалась ввергнута наша республика и Россия в целом, требовали от народных депутатов повседневной, кропотливой работы. Парламентская комиссия (К.Е. ИВАНОВ, В.М. ВЛАСОВ, А.Д. КИРИЛЛИН, Е.М. ЛАРИОНОВ). Постоянная комиссия по законодательству (А.Д. ПЕТРАКОВ, в последующем заместитель председателя Конституционного суда республики), юридическая группа народных депутатов: В.П. ДАНИЛОВ — руководитель, председатель Якутского городского Совета народных депутатов, Е.М. ЛАРИОНОВ — председатель Намского районного Совета, в последующем заместитель председателя Верховного Совета, председатель палаты Республики и Ил Тумэна, В.В. КОЛМОГОРОВ — прокурор ЯАССР, в последующем заместитель генерального прокурора России — начальник следственного управления Генеральной прокуратуры, Ю.П. ПОЗДНЯКОВ — заместитель министра юстиции, заслуженный юрист республики, В.А. ДОЛГАШЕВА — первый заместитель прокурора г. Нерюнгри, в последующем заместитель председателя Конституционного суда республики проводили значительный объём работы над проектами нормативно — правовых актов, в которых был задействован большой круг научной, творческой интеллигенции.

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В целях эффективного проведения экономической реформы, стремясь к стабилизации социально-политической обстановки, укреплении законности, защиты суверенитета республики и на основании постановления первого Съезда народных депутатов РСФСР «О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР» Верховный Совет XII созыва принял следующие основополагающие законы:

«Об изменениях и дополнениях Конституции Я-С ССР» от 27 сентября 1990 г.;

Об ответственности должностных лиц за выполнение законодательных актов органов государственной власти Я-С ССР» от 13 ноября 1990 г.;

«О республиканском бюджете Я-СССР на 1991 г.» от 28декабря 1990 г.;

«О республиканском статусе» от 26 февраля 1991 г.;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Я-С ССР о Совете Министров Я-С ССР» от 28 февраля 1991 г.;

«О собственности Я-С ССР» от 02 марта 1991 г.;

«О земельной реформе» от 05 марта 1991 г.;

«О местных Советах народных депутатов и местном самоуправлении» от 05 марта 1991 г.;

«О статусе народных депутатов Я-С ССР» от 06 марта 1991 г.;

«О внешнеэкономической деятельности Я-С ССР» от 27 июня 1991 г.;

«О Президенте Якутской-Саха ССР» от 28 июня 1991 г.;

«Об охране природы Я-С ССР» от 16 октября 1991 г.;

«О недрах и недропользовании Я-С ССР» от 17 октября 1991 г.;

«О разгосударствлении и приватизации предприятий в Я-С ССР» от 19 октября 1991 г.;

«О местной администрации Я-С ССР» от 11 ноября 1991 г.

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Развитие города Якутска — политического, административного, научного и культурного центра республики, народные депутаты Верховного Совета считали важнейшей государственной задачей. Верховный Совет считал, что вопросы социально-экономического и культурного развития столицы должны стать первоочередной заботой всех государственных, общественных, хозяйственных и негосударственных структур, также жителей города и граждан республики в целом. Город Якутск должен был соответствовать своему статусу.

В целях динамичного развития города, его социальной инфраструктуры и эффективного осуществления городом столичных функций, Верховный Совет, по инициативе Якутского городского Совета народных депутатов (А.Н. АЛЕКСЕЕВ, В.П. ДАНИЛОВ) на пятой очередной сессии принял Закон Якутской — Саха ССР «О статусе столицы Якутской — Саха ССР «города Якутска». Для реализации данного Закона, были приняты: Указ президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 28 января 1993 г. №342 «О развитии города Якутска», постановление Правительства Республики Саха (Якутия)от 23 января 1993 г. № 14 «О развитии народохозяйственного комплекса и бюджета столицы Республики Саха (Якутия) — города Якутска».

Верховный Совет Республики Саха (Якутия) постановил:

Министерствам, ведомствам, предприятиям, организациям, хозяйственным и коммерческим структурам принять непосредственное участие в социально -экономическом и культурном развитии города, в материально -техническом обеспечении городского хозяйства и обустройстве городской территории. Для решения этих задач предусматривать в смете расходов и в доходной части предприятий средства, направляемые на удовлетворение городских нужд.

Правительству Республики Саха (Якутия) и мэрии города Якутска в 1993 г. организовать на конкурсной основе разработку новой принципиальной схемы генерального плана развития и застройки города Якутска, соответствующей статусу города как столицы суверенного государства, с учетом национальных традиций народов проживающих в республике и региональных особенностей северного края. При разработке принципиальной схемы, отразить:

а) будущее развитие центра города как средоточия государственных, научных, культурных и торговых учреждений;

б) создание широкой сети сферы услуг и бытового обслуживания на территории города;

в) сохранение исторических памятников, имеющих научную и общекультурную ценность для народов республики;

г) совершенствование транспортных магистралей (проспекты, улицы, переулки), схем движения общественного транспорта и грузовых потоков;

д) формирование зон культурного досуга и отдыха горожан (площади, скверы, бульвары), развитие парковой зоны города.

Правительству Республики Саха (Якутия):

а) начиная с 1993 г. ввести в практику ежегодное рассмотрение на заседании Правительства вопросов социально — экономического развития и формирования бюджета города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия), на основе территориального принципа;

б) определить дополнительные ежегодные нормативы отчислений в бюджет города Якутска за исполнение столичных функций;

в) определить процентные ставки отчислений в бюджет города Якутска с налога на валютные доходы от внешнеэкономической деятельности по категориям предприятий, расположенных на его территории;

г) с участием иностранных фирм в 1993-1995 годах построить Якутский драматический театр, Национальный лицей, Центр материнства и детства, учебный корпус Якутского государственного университета, а также объекты коммунального назначения и жилищного строительства, гостиничного комплекса и аэровокзального комплекса;

д) Объявить озеро «Сайсары» и прилегающие к нему территории заповедной зоной — национальным парком республиканского значения. Мэрии города Якутска совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами определить статус, границы и внести на утверждение в правительство республики Положение о статусе и компетенции национального парка;

Мэрии города Якутска, совместно:

а) с государственными, научными и производственными структурами разработать программу развития социально-экономической инфраструктуры города, отвечающей требованиям столичного статуса и обеспечивающей финансовую самостоятельность за счет расширения перерабатывающих производств, коммерческой и внешнеэкономической деятельности;

б) с министерством культуры республики, научными и культурными учреждениями завершить разработку концепции перспективного развития культуры города с учетом потребностей всех национальностей, проживающих в городе;

в) с министерством архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства республики определить подрядные строительные организации по строительству объектов в городе Якутска;

г) с министерством внутренних дел республики разработать и утвердить комплексную программу на период 1993-1995 годов по профилактике и предупреждению преступности и правонарушений на территории города. При составлении программы рассмотреть возможности привлечения общественности города к участию в обеспечении правопорядка и предупреждении правонарушений.

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30 лет в истории народов Республики Саха (Якутия) — это малая величина. Для нас, народных депутатов Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, этот отрезок времени стал поистине незабываемым периодом жизни. К большому сожалению, с каждым годом уменьшается количество очевидцев и участников событий, связанных с принятием Декларации о государственном суверенитете Якутской — Саха ССР, Конституции (Основной закон) Республики Саха (Якутия), закона «О Президенте Якутской — Саха ССР».

Я искренне горжусь тем, что занимался организацией деятельности первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в годы становления института президентства в нашей республике. С 1993 по 1997 гг. группа помощников состояла из 7 человек: ДАНИЛОВ В.П., ЛЕКОНЦЕВ В.П., ФЕДОРОВА О.Н., ФЕДОРОВ М.М., МЫРЕЕВ А.П., БАЗАНОВ Е.В., АЛЕКСЕЕВ В.А. Руководителю помощников был определен статус заместителя председателя правительства, помощникам — министров республики.

По истечении многих лет, становится очевидным уровень грандиозности и масштабности начинаний Президента республики М.Е. Николаева. Всё начиналось с чистого листа. Начало его новых видений в вопросах социально-экономических преобразований, глобальных изменений в общественно- политической жизни республики заложены в основных разделах Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

25 января 1996 г. президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев обратился с письмом к президенту Российской Федерации Б.Н. ЕЛЬЦИНУ «О первоочередных неотложных мерах по поддержанию объектов жизнеобеспечения г. Якутска на 1996- 1997 годы». Б.Н. Ельцин 6 февраля 1996 г. дал письменные указания первому заместителю правительства Российской Федерации — О.Н. СОСКОВЦУ

«О.Н. Совковцу. Мне хорошо известны трудности этой республики и состояния инженерного обеспечения города Якутска. Прошу решить вопрос принятия постановления. Б. Ельцин. (Пр-251)».

По получению М.Е. Николаева председатель правительства Российской Федерации В.С. Черномырдин 25 января 1996 г. направляет О.Н. Сосковцу следующее указание: «О.Н. Сосковцу. Во время пребывания Президента России Б.Н. Ельцина в июне 1993 года Правительство Республики Саха (Якутия) обоснованно ставило вопросы о критическом состоянии инженерного обеспечения населения Якутска и необходимости неотложных мер по их решению. С учётом, что эти проблемы Вам известны по ходу вашего последнего посещения этого города, прошу рассмотреть их и внести конкретные предложения по оказанию посильной помощи администрации г. Якутска — старейшего административного центра Сибири — в контексте предстоящего в 1977 г. 365-летия Якутска и добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства. В. Черномырдин» (25.01.1996 г. В4-П20-02708).

Во исполнение поручений Б.Н. Ельцина, В.С. Черномырдина, О.Н. Сосковец даёт поручение: «Минэкономики России (В. Г. Ясину) — созыв. Минфину России (В.Г. Панскому), Минтопэнерго России (Ю.К. Шафранику), Минстрою России Е.В. Басину). Прошу рассмотреть совместно с Правительством Республики Саха (Якутия)в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдина от 25 января 1996 г. №В4-П20-02708 и внести согласованные предложения. Срок — до 15 февраля 1996 г. О. Сосковец 5.02.1995 г. ОС-П20-03260».

30 марта 1996 г. Правительство Российской Федерации принимает постановление № 355 «О неотложных мерах по повышению надежности работы объектов инженерного обеспечения г. Якутска». По данному Постановлению Правительству Республики Саха (Якутия), в целях повышения надежности работы объектов инженерного обеспечения г. Якутска, на финансирование расходов по содержанию объектов социальной сферы и жилищного фонда, передаваемых в муниципальную собственность выделено 100 млрд. рублей. На строительство водозабора водовода Табага — Якутск — 40 млрд. рублей, для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — 100 млрд. рублей. На финансирование строительства третей нитки газопровода Кызыл Сыр — Якутск 135 млрд. рублей.

Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации было поручено включить дополнительно во II-IV кварталах 1996 г. в состав затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) относимых на себестоимость работ АК «Якутэнерго» и РАО «ЕЭС России» отчисления по нормативам для формирования целевых инвестиционных средств на реконструкцию и развитие Якутской ТЭЦ и Якутской ГРЭС. Уместно напомнить, что по итогам поездки Б. Н. Ельцина по районам республики, принимались протокольные решения. Так, в ходе декабрьской 1990 г. поездки Б.Н. Ельцин посещал Анабарский и Мегино-Кангаласский улусы и протокольно были рассмотрены вопросы о выделении министерству внутренних дел республики 100 автомашин УАЗ-469 и строительстве в с. Чуйя Мегино-Кангаласаского улуса здания средней школы. Во второй приезд, в Таттинском улусе принял участие в национальном празднике Ысыах и, высказав теплые слова уважения и любви в адрес народа Саха, дал согласие на подготовку проекта Указа президента Российской Федерации «О восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30 годы представителей якутского народа». При подготовке проекта Указа неоценимую помощь и научные консультации оказали Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации (К.Е. Иванов) и доктора исторических наук, профессора В.Н. ИВАНОВ, Е.Е. АЛЕКСЕЕВ.

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12 октября 1993 г. состоялась двадцатая (внеочередная) сессия Верховного Совета Республики Саха (Якутия) XII созыва. Председательствовал на сессии председатель Верховного Совета Республики Саха (Якутия) К. Е. Иванов. Для объективного раскрытия деятельности народных депутатов Республики Саха (Якутия) XII созыва на последней сессии, далее будут использованы стенографический отчет заседания Верховного Совета от 12 октября 1993 г. и фонд №50 ГКУ РС (Я) «Национальный архив РС (Я)»:

Верховный Совет, исходя из общественно — политической ситуации, сложившейся в ходе развития поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации указал, что в Республике Саха (Якутия) назрела необходимость создания новой системы представительных органов и законодательной власти.

Верховный Совет Республики Саха (Якутия) постановил:

Прекратить деятельность Верховного Совета Республики Саха (Якутия) как высшего представительного, законодательного и контрольного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) и его органов;

Установить, что представительная и законодательная власть в Республике впредь должна осуществляться в соответствии с принципом парламентаризма, профессиональным парламентом, избираемым народом республики всеобщими, свободными, демократическими выборами на основе новой избирательной системы.

Прекратить деятельность всех уровней местных Советов и до принятия новым высшим представительным и законодательным органом (Парламентом) Закона о местных органах самоуправления, установить, что полномочия местных Советов осуществляются местными администрациями.

Принять к сведению заявление председателя Конституционно Суда Республики Саха (Якутия) и в связи с этим приостановить деятельность Конституционного Суда Республики Саха (Якутия).

Одобрить Концепцию о парламенте — Законодательном Собрании Республики Саха (Якутия) и предложение президента Республики Саха (Якутия) о создании Высшего правового суда Республики Саха (Якутия).

Назначить выборы в новый парламент — Законодательное Собрание Республики Саха (Якутия) на 12 декабря 1993 г.

Установить, что до внесения соответствующих изменений в Конституцию Республики Саха (Якутия) действуют нормативные акты, утверждаемые указами Президента Республики Саха (Якутия), в том числе:

— Положение о парламенте — Законодательном Собрании Республики Саха (Якутия);

— Положение о выборах в Законодательное Собрание Республики Саха (Якутия).

Установить, что до начала работы нового высшего представительного, законодательного органа (парламента) правовое регулирование по вопросам назначения выборов депутатов, республиканского бюджета, налоговой и ценовой политики, социальной защиты населения, а также полномочия, предусмотренные статьей 63 Конституции Республики Саха (Якутия), осуществляются президентом Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 85 Конституции Республики Саха (Якутия) в дальнейшем административно-территориальную единицу «район» именовать «улус». Название административно-территориальной единицы «город республиканского подчинения» сохраняется.

Конституция Республики Саха (Якутия) и законодательные акты Республика Саха (Якутия) действуют в части не противоречащей постановлению.

Полномочия народных депутатов Республики Саха (Якутия) и народных депутатов местных Советов Республики Саха (Якутия) всех уровней прекращаются на следующий день после официального опубликования постановления.

Концепция «О парламенте — Законодательном Собрании Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) определила, что «Высшим представительным и законодательным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) является Законодательное Собрание — Ил Тумэн, состоящее из верхней и нижней палат. В верхней палате — 35 депутатов, а в нижней палате — 25 депутатов, избираемых сроком на 2-4 года».

Добровольно и досрочно слагая свои полномочия, народные депутаты приняли Обращение к многонациональному народу Республики Саха (Якутия). В заключении Обращения, народные депутаты акцентировали внимание на следующее: «Да, среди 165 депутатов Верховного Совета Республики Саха (Якутия) были граждане Якутии прямо противоположно отличавшиеся по своим политическим убеждениям, да, среди депутатов Верховного Совета Республики Саха (Якутия) были депутаты, не поддерживающие курс экономических и политических реформ Президента и Правительства Российской Федерации. Вместе с тем, трудно в спорах, но мы пришли к пониманию того, что необходимо реформирование системы представительной власти в сторону ее профессионализации, упорядочения функций, но при сохранении подлинного народоправства. И потому, руководствуясь высшими интересами народа республики, мы приняли сегодня решение о назначении выборов в новый парламент и досрочно прекратили полномочия Верховного Совета Республики Саха (Якутия)».

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Во время подготовки к выборам и формирования нового законодательного органа — Ил Тумэн в республике мы не наблюдали растерянности среди населения, наоборот, можно было заметить духовный подъём, надежду на реальные, позитивные перспективы перемен к лучшему, творческий дух дискуссии.

Сегодня мы пришли к такой системе, в которой власть главы Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВА, поддержанная более 72% населения на всенародных выборах в сентябре 2018 г., уравновешивается властью Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), представляющего основные политические силы республики в тех пропорциях, которые выявились на выборах парламента в сентябре 2018 г.

Постижение сущности развития государственности необходимо в повседневной жизни каждому жителю. Суть правовой работы заключается не в исправлении каких-либо ошибок, а в недопущении и исключении вероятности их появления.

В чем заключается сила главы Республики Саха (Якутия) и сила парламента — Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республика Саха (Якутия).

Сила главы Республики Саха (Якутия):

Первое. В известном смысле он равновесен Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), поскольку в сентябре 2018 г. избран всенародным голосованием.

Второе. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) главу 5 «Глава Республики Саха (Якутия) «Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 08 июня 2012 г. 1077-3 № 1035-IV отредактировало следующим образом:

Статья 68.

Глава Республики Саха (Якутия) является высшим должностным лицом Республики Саха (Якутия)и возглавляет исполнительную власть республики.

Глава Республики Саха (Якутия) выступает гарантом национального статуса и территориальной целостности Республики Саха (Якутия), соблюдения Конституции и законов Республики Саха (Якутия), а также принятых ею межреспубликанских и международных обязательств.

Наименования должности высшего должностного лица Республики Саха (Якутия) на государственных языках Республики Саха (Якутия) — «Глава Республики Саха (Якутия)» и «Саха Республикатын Ил Дархана» равнозначны.

Третье. В отличие от Правительства Республики Саха (Якутия), Глава Республики Саха (Якутия) не может быть смещен по политическим мотивам.

Четвертое. Главе Республики Саха (Якутия) предоставляется очень сильный инструмент воздействия на законотворческий процесс.

Пятое. Глава Республики Саха (Якутия) имеет сильные рычаги воздействия на кадровый состав исполнительных органов государственной власти и прежде всего на Правительство Республики Саха (Якутия).

Сила парламента — Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):

Первое. Государственное Собрание (Ил Тумэн) — парламент республики является представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти Республики Саха (Якутия).

Второе. Государственное Собрание (Ил Тумэн) — постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Республики Саха (Якутия). В руках парламента сосредоточена вся полнота законодательной власти, только он издает законы, только он дает им окончательное аутентичное и общеобязательное толкование, ему же принадлежит высшая контрольная власть в республике.

Третье. К исключительному ведению Ил Тумэн относятся:

— принятие Конституции Республики Саха (Якутия), ее изменений и дополнений;

— законодательное регулирование по предметам ведения Республики Саха (Якутия) и предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в пределах полномочий Республики Саха (Якутия);

— заслушивание посланий Главы Республики Саха (Якутия);

— принятие решений по основным вопросам внутренней, внешней, экономической, социальной и культурной политики Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством;

— утверждение государственных программ социально-экономического развития республики, представленных главой Республики Саха (Якутия);

— установление порядка управления и распоряжения собственностью республики;

— установление системы исполнительных органов государственной власти республики.

Четвертое. Выражение недоверия Правительству республики. Парламент определяет состав, судьбу и долгожитие правительства и отдельных министров.

Конституция Российской Федерации, Федеративный Договор, Конституция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) и Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации органами государственной власти Республики Саха (Якутия), соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) — это составные части конституционно — договорной модели федеративного устройства Российской Федерации.

В соответствии Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) после вступления в силу Федерального Закона о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приступает к исполнению своих конституционных положений по приведению в соответствие Конституции (Основного Закона) с поправками в Конституцию Российской Федерации.

При подготовке мнения эксперта, использованы статьи автора, опубликованные в сетевом издании SakhaLife:

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В.П. ДАНИЛОВ — пенсионер, ветеран труда Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), член-корреспондент Международной Академии Информатизации при Консультативном Совете ООН и Всемирного Парламента, доктор юридических наук, заслуженный работник народного хозяйства Якутской-Саха ССР, отличник профессионального образования, народный депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народный депутат Палаты Республики Ил Тумэна II созыва, руководитель помощников первого Президента Республики Саха (Якутия) со статусом заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), начальник Главного правового управления, исполнительный директор Президентской Программы по борьбе с преступностью (1993-2007 гг.), консультант-эксперт Президента — Главы Республики Саха (Якутия) (2014-2015 гг.), почетный гражданин Момского улуса, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2017). На общественных началах: независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (аккредитован распоряжением Минюста России от 25.06.2019 г.), член Общественной Палаты Республики Саха (Якутия) 20.03.2019 г. ГС №116-VI, член Общественного Совета при СУСК Российской Федерации по Республики Саха (Якутия) (приказ №16-р от 25.05.2019 г.), общественный помощник народного депутата по 29 Борогонскому избирательному округу А.Н. ЖИРКОВА.