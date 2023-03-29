29.03.2023
19:35
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Погода

Эксперт: Очень необычно — грозы в марте по всей южной Якутии

Вчера, 28 марта, в Олёкминске прошло необычное природное явление для марта — гром и молния. Как сообщил ЯСИА ведущий научный сотрудник лаборатории радиоизлучений ионосферы и магнитосферы Владимир Козлов, это явление связано с потеплением.

«Действительно, грозовой сезон в Якутии теперь, вероятно, начинается в конце марта, а не в конце мая, как в прежние годы. Это явление связано с потеплением. В этом году грозы в марте наблюдаются практически по всей южной Якутии. Это очень необычно. Мы вначале подумали, что приборы вышли из строя, но убедились в обратном, увидев новость в ЯСИА», — прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории радиоизлучений ионосферы и магнитосферы Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН Владимир Козлов.

Видеофакт: В Якутии гром и молния в марте!
Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА

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