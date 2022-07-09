Эксперт объяснил, почему рослые столичные волейболистки проиграли устьалданским школьницам

Это было ожидаемо

С самого начала Спортивных Игр нардов Якутии я был уверен в победе женской сборной команды по волейболу Усть-Алданского улуса. Команда хорошо сыгранная, технически и физически хорошо подготовленная: что она и продемонстрировали на Играх. Я давно знаком с этой командой, с каждым игроком и его тренером Максимом Николаевичем АММОСОВЫМ.

Более двадцати лет занимается тренерской деятельностью Максим Николаевич, наработал большой опыт и знания. Занятия у Максима Николаевича проходят интересно и увлекательно, он ставит перед детьми поэтапно посильные задачи, чтобы они не потеряли интереса к волейболу, верили в успех. Добивается у детей сознательного, ответственного отношения к занятиям. Говорит, что «упражнения должны быть доступны детям и оптимальной трудности. Важно, чтобы дети в полной мере понимали, для чего именно им дается то или иное упражнение, на что оно направлено. А технике мы должны обучать детей во взаимосвязи с уровнем их физической подготовленности. Чем выше физика у игрока, тем быстрее идет обучение и совершенствование техники». Все правильно. И нет ничего удивительного в том, что его подопечные растут изо дня в день, развиваются физически, технически и тактически, и как команда. И показывают высокие результаты на республиканских соревнованиях.

На Играх юная команда играла в быструю, высокотехничную игру. В финале команда Якутска имела большое преимущество в росте, в опыте игры, но проиграла малорослым школьницам. Девчонки играли самозабвенно и в защите, и в нападении. Как они красиво и технически грамотно разбегаются при прыжке и высоко взлетают для нападающего удара. Многоопытный игрок и болельщик я прямо любовался их игрой. Нет сомнения в том, что Максим Николаевич является лучшим детским тренером Республики. Поздравляю Вас, Максим Николаевич, с блестящей незабываемой победой на таких крупных соревнованиях, как Игры народов Якутии.