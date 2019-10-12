Эксперт о «черной пятнице» для акций АЛРОСА

Ю.Г. ДАНИЛОВ — независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук прокомментировал SakhaLife последние события вокруг АЛРОСА.

— Юрий, вы как эксперт постоянно выступаете в разных СМИ, в том числе и по акциям АЛРОСА. В своем фейсбуке в субботу вы отметили, что акции АЛРОСА в пятницу рухнули…

— А как еще иначе можно назвать такое резкое падение цены на акцию? На 2 руб. 60 коп. за день с 73 руб. 20 коп. до 70 руб. 60 коп. за одну акцию АЛРОСА (3,55%)? И это при том, что владельцы акций получат дивиденды по результатам I полугодия 2019 года в размере — 3 руб. 84 коп. на одну акцию. А список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 14 октября 2019 года. Это была «чёрная пятница» для акций АЛРОСА! Среди инвесторов тоже нет уверенности в повышении цен на акции, так как продажи алмазного сырья АЛРОСА снизились почти на 35%!

— Чем это чревато для алмазной компании, для Якутии и для нас, якутян?

— Очевидно, что такой спад значительно снизит экономические показатели компании, а следовательно и отчисления от компании в казну республики кратно снизятся. Учитывая, что налоговые поступления от группы АЛРОСА более чем на 60% формируют доходную часть бюджета, то очевидно, что республике придётся в очередной раз перекраивать бюджет, а якутянам следует потуже затянуть пояс.

— Как вы прокомментируете приказ АЛРОСА о закрытии набора работников на территории Якутии? https://sakhalife.ru/alrosa-reshila-ekonomit-tolko-na-yakutyanah/ Сама компания в своем пресс-релизе заявила, что волнения преждевременны. https://sakhalife.ru/alrosa-volneniya-prezhdevremenny/

— А в компанию АЛРОСА и раньше трудоустроиться было очень сложно, ибо кандидату кроме диплома о высшем образовании либо рабочей квалификации предъявляются определённые требования, исходя из режимности работы на предприятиях АЛРОСА. Поэтому никаких поводов для волнения действительно нет, наоборот, эта публикация вызвала некий ажиотаж, хотя подобное объявление висит на каждом предприятии на доске объявлений!

— Обрушение акций АЛРОСА, на ваш взгляд, обусловлено недостатками менеджмента или ситуацией на рынке АБК?

— Менеджмент в компании АЛРОСА всегда был высококвалифицированный. Вместе с тем, вероятно компании следует пересмотреть стратегию развития до 2030 года с учётом кардинально изменившейся ситуации в алмазно-бриллиантовой отрасли промышленности и алмазном бизнесе в целом. Многие мои предложения в адрес руководства АЛРОСА и Республики Саха (Якутия) по ряду стратегических вопросов, в том числе о снижении объёмов добычи алмазов до 30-32 млн. карат, а также по синтетическим (сейчас называют их выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ)) оказались невостребованными. Более того, в 2017 г. АЛРОСА объявляла тендер по мониторингу и прогнозу цен на алмазы. Однако, когда мы группой от СВФУ подали конкурсные документы, то тендер был отменен без объяснения причин. Можно предположить, что это была попытка отдать работу московским учёным, далёким от экономики алмазов. Полагаю, наша НИР была бы полезна АЛРОСА.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения Ю.Г. Данилова на события, вызвавшие широкий общественный и интерес.