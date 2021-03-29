Эксперт назвала три причины победы Евгения Григорьева в Якутске

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, считает, что победа на выборах мэра Якутска кандидата от «Единой России» Евгения Григорьева не является неожиданной.

«Во-первых, Григорьев вышел к избирателям с детально проработанной программой, одновременно амбициозной и реалистичной – она выгодно смотрелась на фоне популистских заявлений других кандидатов. Он грамотно использовал свои преимущества – прежде всего, успешный опыт работы в системе ЖКХ и дорожного строительства», — отмечает Дарья Кислицына.

Второй причиной популярности кандидата стала поддержка со стороны целого ряда знаковых фигур якутской политики. В частности, как отмечает эксперт, Григорьеву удалось привлечь на свою сторону таких «тяжеловесов», как глава региона Айсен Николаев и экс-мэр города Сардана Авксентьева. Их влияние позволило объединить под общим началом как провластно настроенных горожан, так и многих из тех, кто придерживается скорее оппозиционных взглядов.

«Третьим немаловажным фактором стала очень активная избирательная кампания Григорьева – по имеющейся информации, он успел провести больше двух сотен встреч с горожанами, что в разы превышает интенсивность работы с избирателями со стороны его конкурентов», — подчеркивает Кислицына.

По мнению политолога, победа Евгения Григорьева, декларирующего готовность ставить интересы хозяйственного и инфраструктурного развития города выше политических соображений, послужит добрую службу горожанам, успевшим за последние годы устать от чрезмерной политизации.

Напомним, досрочные выборы главы городского округа «город Якутск» были назначены после того, как в январе нынешнего года Сардана Авксентьева, занимавшая этот пост с 2018-го года, подала в отставку, объяснив свое решение состоянием здоровья.