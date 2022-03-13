Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар

Эксперт Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций

Американский доллар

Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая — вторая по величине после США, а для России он крупнейший партнер во внешней торговле, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.“На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов”, — отметил специалист.

К плюсам китайской валюты эксперт отнес возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию. К минусам — риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики. Для долгосрочных вложений он советует предпочесть японскую иену и швейцарский франк.

ria.ru