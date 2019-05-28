Эксперт: Инициативы Айсена Николаева влияют не только на Якутию, но и на Дальний Восток

«Инициативы Айсена Николаева влияют не только на Якутию, но и на Дальний Восток», — подчеркнула в комментарии ЯСИА директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований и кандидат политических наук Дарья Кислицына о работе Николаева на посту главы региона.

Дарья Кислицына отметила, что о правильности политического стиля Айсена Николаева говорит число федеральных визитов в регион за время его управления. За последний год их было действительно много: приезжали полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, с рабочими поездками в регионе также побывали министр промышленности Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, председатель Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Константин Косачев.

«Это демонстрирует не только внимание к региону, но и правильное направление отраслевых политик, которые проводятся в регионе и поддерживаются федеральным центром», — сказала она.

Так, продвижение нынешним правительством под руководством Айсена Николаева занятости на селе и стимулирование рождаемости активно поддерживаются федеральными властями.

По словам эксперта, действия главы Якутии влияют во многом не только на республику, но и на Дальний Восток в целом. В связи с этим она отметила инициативу Николаева пересмотра субвенций на обязательное медицинское страхование, который привел к тому, что был повышен предел индекса бюджетных расходов в Якутии и ряде других регионов.

«Вопрос о присоединении восьми регионов Якутии к Арктике обсуждался больше 20 лет. Айсен Сергеевич не просто говорил, а на деле способствовал решению этой ситуации, которая в прикладном ключе будет менять жизнь проживающих там людей к лучшему», — добавила Кислицына.

Политолог отметила и «упорность» главы Якутии в теме Ленского моста, проект которого начинает сдвигаться с мертвой точки.