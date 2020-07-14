Эксперт Александра Окорокова о налоге для самозанятых

С 1 июля 2020 года в Якутии введен новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который ещё называют налогом для самозанятых. В категорию самозанятых могут перейти граждане и индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников.

Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве только в 2017 году. Предприниматели и граждане с опаской относятся к нововведению, так как отзывы о новом налоговом режиме весьма противоречивы.

Сегодня независимый эксперт, руководитель агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт» и общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я) Александра ОКОРОКОВА рассказала свою позицию о налоге для самозанятых.

— Каждый на добровольной основе сам принимает решение о том, чтобы стать самозанятым. Никто его не может заставить, можем лишь консультировать, рекомендовать, рассказывать о налоге, чтобы желающие приняли взвешенное решение.

Кто такие самозанятые и кому подойдет новый налоговый режим?

— Налог для самозанятых абсолютно точно подойдет людям, которые решили монетизировать своё хобби.

Как у нас обычно бывает, девушка уходит в декрет, находит своё хобби или творчество, а затем начинает на этом зарабатывать. Я вижу в инстаграме, как люди занимаясь одной профессией, открыли в себе или вспомнили свой талант художника и начали продавать свои картины. И люди покупают. Вот это и есть монетизация своего хобби.

И таких людей, которые в связи с какими-то обстоятельствами в жизни нашли своё хобби, а затем монетизировали его очень много.

А если у вас есть основная работа и вместе с ней подработка, которая приносит вам доход, то налог для самозанятых, скорее всего, вам тоже подойдет.

Самозанятый — это тот, у которого нет цеха, нет заводов, фабрик, работников и офиса может не быть. Именно для таких людей «самозанятость» — это «палочка выручалочка». Это могут быть бухгалтера «надомники», которые сидя дома, взяли пять компаний и обслуживают; мастера маникюра, СММщики, таргетологи и маркетологи, видеографы, фотографы, тамада, то есть все те, у кого нет команды и кто работает на себя.

Для таких людей налог для самозанятых подойдет лучше всего, потому что у них появятся не только частные клиенты, но и корпоративные — компании и ИП, у которых нет наличных денег и которые готовы платить перечислением на вашу карту, если вы самозанятый.

Какие преимущества открываются у налогоплательщиков профессионального дохода?

— Есть поговорка: «Заплати налоги и спи спокойно». Ко мне обращаются не только когда хотят правильно платить налоги, а чаще, когда появляются проблемы по налогам. Поэтому для меня — человека, который постоянно работает с налоговыми рисками, с проблемами у налогоплательщиков эта поговорка полностью обретает смысл.

Первое преимущество заключается в возможности «обелиться». Теневые предприниматели теперь могут выйти на свет с минимальными потерями. Когда у человека появляется легальный доход, он может претендовать на кредиты, субсидии и другую помощь, в том числе государственную. Возможность совершенно спокойно, легально развивать и продвигать свою продукцию, услуги, работу через социальные сети и СМИ. Возможность совмещать основную работу и ваше монетизированное хобби, превратя его в бизнес. Можно спокойно открывать двери любых учреждений, любых компаний и говорить: «Можете работать со мной, я самозанятый»!

К примеру, к нам в «Налог.Якт» придет видеограф и скажет: «Мне нужно заплатить наличными, черным налом, я работаю неофициально», придет другой, скажет: «Я — самозанятый». И кого я выберу? При равных условиях, я конечно выберу самозанятого, потому что мне тоже нужно отчитываться по расходам. У меня тоже нет наличных денег, чтобы платить в черную. Вот станут они официальными, зарегистрируются, и добро пожаловать в такие компании как наша и мне будет радостнее с ними работать.

Есть ли у налога слабые стороны?

— Слабые стороны у налога, кончено, есть и главная заключается в том, что он не всегда выгоден. Человек, прежде чем принять решение стать самозанятым, должен сделать тщательный анализ того, выгодно ли ему становиться самозанятым?

Налог на профессиональный доход преподносится как самый простой и самый дешевый. В то же время, у нас Якутия поделена на 5 зон. В арктической зоне улусов «упрощенку» платят по ставке 2%, от дохода, а самозанятые платят 4% с физических лиц и 6% с юридических. Получается в два и три раза больше, чем «упрощенка» в арктической зоне.

Однако, у ИП есть обязанность оплачивать страховые взносы в ПФ за себя. ИП без работников на сумму «пенсионки» полностью уменьшает УСН, в итоге, если сумма УСН не превышает сумму пенсионного взноса, ИП не оплачивает УСН.

Получается, ИП оплатит «пенсионку» и у него сохранится право на трудовую пенсию. Если же быть самозанятым, то оплатив аналогичную сумму налога самозанятого, человек остается без права на трудовую пенсию. Разумеется, остается право на социальную пенсию.

Это говорит о том, что мы должны сесть и посчитать облагаемые доходы, сделать план доходов и посчитать, какой режим для вас действительно выгоднее. Вот это и есть подводные камни налога для самозанятых.

Как стать самозанятым?

— Есть несколько способов регистрации, но я расскажу только об одном, потому что это самое лучшее что могли придумать эксперты налоговой службы — приложение на телефон.

У всех есть мобильные телефоны. Все, даже дети знают, как скачивать и устанавливать приложения. Так вот, просто откройте App store или Play market, затем, как и любое другое приложение устанавливаете приложение «Мой налог», пошагово выполните все условия, внесите свои паспортные данные, делаете селфи, отправляете и, добро пожаловать! Через несколько дней вы получите уведомление о том, что вы стали самозанятым. Все очень просто, займет несколько минут, и вы самозанятый. Никуда не надо ходить, платить, только скачать приложение.

Я бы даже выделила еще одно преимущество приложения Мой налог— возможность в любой момент и в любом месте принять решение и стать самозанятым.

Если этот проект с регистрацией самозанятых будет перенесен на ИП, а потом и на ЮЛ, это облегчит жизнь всем.

Как работать с приложением?

— Мобильное приложение ваше всё! В нём вы формируете чеки. Для этого обязательно нужно выбрать покупателя — ФЛ или ЮЛ, помните, что от этого будет зависеть ставка налога. К слову, ИП при расчете тоже считается как ЮЛ. Чтобы сформировать чек нужно будет ввести ИНН ЮЛ. После вы сможете выдать его клиенту.

Через это же приложение вы отправляете налоговой информацию о том, какой доход вы получили за месяц, исходя из той суммы, вам рассчитают налог, а после, опять же через приложение, вы сможете оплатить его. Никуда не нужно ходить, нужно лишь нажать кнопку на телефоне.

Уплату налогов уполномочен контролировать УФНС России, все данные через приложение приходят к налоговикам, они же делают расчет, и они же контролируют оплату.

Более того, есть налоговый вычет в размере десяти тысяч рублей, который сам по себе считается не так-то просто, но не в этом случае. Когда вы подаете данные о доходах, приложение использует этот вычет за вас автоматически. У вас исчезает необходимость вникать как этот вычет применяется, вам нужно лишь показать сколько у вас доходов от ФЛ, а сколько от ЮЛ и ИП.

Самозанятые — это предприниматели?

— Самозанятые — это не предприниматели, потому и был придуман новый термин «Самозанятый». Но это не значит, что ИП не может стать самозанятым. Между ИП и самозанятым можно поставить знак равенства в том случае, когда ИП становится самозанятым, но самозанятый не равно ИП. Это другая категория субъектов, которые являются «Само — занятыми».

В каких случаях самозанятым стоит зарегистрироваться в качестве ИП?

если его доходы за год превысили 2,4 млн рублей;

если ваш бизнес вырос и появилась потребность в наемных работниках;

если вы захотели заняться теми видами деятельности, на которые наложен прямой запрет быть самозанятым.

Будет ли рост цен в связи с введением нового налогового режима?

— Я не маркетолог, поэтому мне трудно об этом судить. Личное моё мнение таково, что некоторый рост цен в определенных областях, скорее всего, будет, потому что у самозанятых появляются дополнительные расходы. Но повышение цен не будет значительным. Оттока клиентов не будет.

Хотят ли в Якутии становится самозанятыми?

— С первых дней начала действия налога я через социальные сети получаю вопросы по самозанятым. Их достаточно много.

Есть люди, которые уже стали самозанятыми, есть и такие кто стал самозанятым не посчитав и не обдумав всё до конца. И у таких появляются бытовые вопросы, что, когда и как платить.

Я думаю, люди будут активно регистрироваться в качестве самозанятых, но для этого нужно проводить пояснительную работу и делать это хорошо, в том числе, и даже больше через социальные сети.