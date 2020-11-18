Эксперт Айталина Иванова о налоге на профессиональный доход

С 1 июля 2020 года Якутия присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который ещё называют налогом на самозанятость.

Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве только в 2017 году, а новый режим изобилует новшествами такими как автоматический расчет налоговых отчислений, отсутствие необходимости в сдаче деклараций и отчетности, а также тесносвязансо специальным приложением «Мой налог». В связи с чем у предпринимателей и жителей республики все еще осталось много вопросов к новому режиму.

Сегодня независимый эксперт Айталина Иванова, руководитель бухгалтерского агентства «Бизнес Гарант» поможет разобраться во всех тонкостях нового режима, а также расскажет свою позицию относительно налога для самозанятых.

— Кто такие самозанятые и кому подойдет новый налоговый режим?

— Не скрою, что мы ждали введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Якутии. Так как это возможность для тех, кто имеет свободный доход выйти из тени и легализоваться.

Любой человек, будь то мастер маникюра, домашний кондитер, фотограф или любой другой фрилансер, продающий свои услуги и товары, при условии, что его доход не превышает 2,4 млн. рублей в год имеет право получить статус самозанятого.

—Почему люди выбирают самозанятость?

— Если вы давно мечтали о своем деле, но по тем или иным причинам боялись зарегистрировать ИП, статус самозанятого дает возможность проверить свои силы с минимальными потерями.

Выход из «тени» дает новые возможности развиваться и продвигаться через социальные сети без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, возможность получить больше клиентов в лице юридических лиц, которые предпочитают оплачивать услуги безналичным расчетом.

— В чем отличие ИП от самозанятого?

— Во-первых, нужно понимать, что ИП и самозанятые это разные понятия. ИП – это статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Когда как, так называемые «самозанятые», это налоговый режим, которую могут выбрать для себя как физлица, так и ИП.

В отличие от ИП самозанятые не платят страховые взносы, не сдают отчеты, процесс регистрации проще, также нет необходимости покупать кассовый аппарат, что бесспорно является большим плюсом для самозанятых.

Но в то же время имеется ряд минусов. Это отсутствие пенсионного стажа, отсутствие возмещения по листкам нетрудоспособности.

— Хотят ли в Якутии становиться самозанятыми?

— Да, люди интересуется новым режимом, спрашивают, изучают. Есть и те, кто уже стал самозанятым. Поэтому, считаю, что необходимо вести больше пояснительных работ по этой теме.

— Кому больше подойдет налоговый режим?

— Новый режим подойдет тем, кто работает на себя. Это может быть удаленная работа через электронные площадки, косметические услуги на дому, сдача квартиры в аренду, услуги по перевозке пассажиров и грузов, продажа продукции собственного производства, например, тортов и пирожных, фото- и видеосъемка на заказ, проведение мероприятий и праздников, юридические консультации, ремонт помещений итд.

— Есть ли у налога слабые стороны?

— Если можно их назвать слабыми, скорее здесь вопрос подходит ли этот налог именно вам.

Например, самозанятый не платит страховые взносы, то есть человек автоматически остается без права на трудовую пенсию. Но, если самозанятый работает по найму, стаж у него уже засчитывается.

ИП имеют возможность оплачивать добровольный взнос в ФСС, тем самым они могут получить возмещение по своим больничным листкам. Но это также не имеет смысла для работающих по найму.

ИП без работников на УСН, оплачивая страховые взносы имеют возможность уменьшить налог на сумму оплаченных страховых взносов, не теряя страхового стажа.

Также для ИП на УСН «доходы», ставка в нашей Республике в арктических зонах составляет всего 2%.

Получается, что налог не всегда выгоден для человека. Поэтому, прежде чем стать самозанятым нужно взвесить все за и против.

— Всё же, если человек решил, что ему выгоден данный режим, как ему стать самозанятым?

— Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, он осуществляется одним из следующих способов:

через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»; через личный кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента.

— Как считаете, самозанятость это легкий старт в предпринимательство или самодостаточное направление?

— Все-таки это самодостаточное направление. Так как всегда будут люди, которые работая в найме имеют дополнительный доход со своих увлечений, или те же домохозяйки, бьюти-мастера, швеи, кадастровые инженеры. Люди, которым нет необходимости расширяться, которые сумели монетизировать своё хобби, налог для самозанятых для них является самодостаточным направлением.

— Как сегодня самозанятые могут организовать работу с ИП и организациями?

— Отношения сторон и порядок их оформления между ИП и самозанятыми не прописан в самом законе о самозанятых, поэтому регулируется нормами гражданского законодательства.

Составляя договор с самозанятым, можно ориентироваться на любой другой договор ГПХ, который используете в работе. Помимо стандартных пунктов, нужно указать в договоре, что исполнителем является гражданин, зарегистрированный в качестве самозанятого. Также лучше оговорить, что в случае прекращения деятельности и снятия с учета самозанятый обязуется предупредить об этом заказчика. Так как при утере статуса самозанятого заказчику придется оплатить НДФЛ и взносы.

Также немаловажным пунктом является, что бывшие сотрудники не имеют права сотрудничать с работодателем в течении двух лет с момента увольнения.

— Могут ли самозанятые продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке?

— Да, могут, если изготавливают их по индивидуальному заказу для конкретного лица. Например, нельзя заранее сшить блузку или пару обуви и продавать через интернет-магазин. Но вот на изделия, сшитые на заказ, этот запрет не распространяется. По закону в таком случае вы не продаете готовое изделие, а оказываете услуги по пошиву и маркировка в этом случае не нужна.

Узнать подробнее об особенностях и способах регистрации в качестве самозанятого можно в специальной вкладке «Самозанятость» на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru.