Экспедиция «Золото открытий» проехала от Читы до Магадана через Якутию



Экспедиция «Золото открытий» финишировала в Магадане. Всего за 23 дня команда проехала около 5 000 километров, посетила несколько десятков городов и других населённых пунктов Якутии и Магаданской области и узнала, как сегодня добывается золото. За время пути отсняли десятки часов видеоматериала, которые скоро превратятся в фильм.

Стартовав из Читы 15 июля, команда за несколько дней добралась до Якутии, сделав промежуточную остановку в городе Тында Амурской области.



В Якутии, которая в этом году отмечает 100 лет со дня образования, команда путешественников не только изучила особенности современной золотодобычи на Куранахском золоторудном поле, которое разрабатывает компания «Полюс Алдан», но и добралась до всемирно известных Ленских Столбов, где организовала ночлег прямо на берегу Лены. Кроме того, команда отправилась на тукуланы — настоящую пустыню неподалёку от берега Лены.



В самом Якутске команда не только пополнила запасы и починила небольшие поломки автомобилей, но пообщалась с мэром города, который рассказал о достопримечательностях республики.

В Магаданской области путешественники одну из ночей провели в заброшенном шахтёрском посёлке Кадыкчан, где некогда жило несколько тысяч человек. После того, как в 2010 году он был полностью заброшен, жизнь здесь практически остановилась. Палаточный лагерь был разит прямо на крыше местной школы, откуда открывается вид на весь посёлок.

Перед городом Сусуман команда свернула с трассы Колыма на Тинькинскую трассу в главный золоторудный район области. Исторически именно здесь добывалось наибольшее количество золота и полезных ископаемых. На Наталкинском золоторудном месторождении компании «Полюс» команду удивил уникальный конвейр для руды. Его протяжённость около 1,5 километра, почти километр из которых идёт под землей, туннель пробит прямо через сопку.



Кроме того, путешественники совершили восхождение на гору с известным названием Казбек, расположенную неподалёку от поселка Омчак. Высота местного Казбека значительно ниже кавказского тёски: всего около 1 000 метров.

— «Золото открытий» название со смыслом, со словом «золото» в русском языке связано всё самое хорошее: золотой человек, золотой характер, золотые руки, последнее особенно актуально, недаром мы в «Полюсе» говорим, что люди— наше главное золото. У нас работают отличные специалисты и ребята в этом убедились, посетив два месторождения. Люди реально увлечены своим делом, любят свою профессию, для многих это продолжение семейной династии. Я считаю, что проект удался и ребята смогли показать, что такое современная золотодобыча и привлечь внимание к такой интересной отрасли, — отмечает куратор проекта, руководитель направления по связям с общественностью компании «Полюс» Юлия Деева.



Финишировав в Магадане, и приняв участие в городском празднике Северной ходьбы вместе с мэром Магадана, команда успела сделать ещё несколько небольших выездов для съёмки материала. В частности, путешественники побывали на мысе Нюкля, рядом с которым когда-то высадилась первая колымская экспедиция Билибина и Царьградского, а также переночевала в окрестностях Тауйска, где река Речка подходит практически вплотную к морскому берегу, образую тонкий участок суши, по которому проходит автомобильная дорога.



— Наша команда «Градусы открытий» состоит из восьми человек, все из разных городов: Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Москва, Балашиха. Большинство впервые в Магадане. Когда мы увидели стелу с названием города, мы поняли, что доехали до другой части страны — это яркие впечатления для каждого участника экспедиции, ведь мы ехали не одну тысячу километров с потрясающими видами. Нигде по нашей стране нельзя проехать 2000 километров с подобными пейзажами: сопками, озерами, горами. Это поражает, от этого не устаешь. Надеюсь, что мы продолжим этот проект в других районах золотодобычи, — говорит руководитель экспедиции Сергей Пищулов.

Напомним, что по итогам экспедиции команда подготовит 10 видеороликов и других материалов, рассказывающих об истории добычи, развед-экспедиции СССР, современных технологиях производства, а также роли золота в жизни страны и каждого человека в целом.



— Важно, что этим проектом мы разрушаем стереотипы о сложностях туризма на Дальнем Востоке, о том, как происходит современная золотодобыча. Мы очень довольны результатом, ребята отлично справились с непростой задачей, они настоящая команда. Мы с нетерпением ждем видеоматериалов и готовимся продолжить проект «Золото открытий в 2023 году в Красноярском крае и Иркутской области, где в Бодайбинском районе расположен наш самый большой актив Сухой лог», — отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Экспедиция «Золото открытий» — совместный проект золотодобывающей компании Полюс и команды путешественников «Градусы открытий». Следить за новостями экспедиции можно на сайте экспедиции, в официальной группе «Градусов открытий» ВКонтакте или в телеграм-канале.

«Градусы открытий» – команда путешественников по России, среди которых профессиональные географы, кандидаты географических наук, трэвел-журналисты, блогеры и популяризаторы путешествий. За их плечами более 400 публичных публичных выступлений, несколько крупных экспедиций и путешествий, в том числе 30 000 км из Петербурга до Сахалина в рамках проекта «Бросок на Восток», организация первого в России лектория в вагоне-ресторане и т.д.

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.