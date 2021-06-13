Экспедиция поисках мифического Тойон-кыыла

Для нашего поколения 70-80-х реальность царь-птицы в Центральной Якутии — нонсенс. Это подобно далекому и даже фантастическому сказанию старины, как, например, сказка о золотой рыбке.

2009-й год подарил хангаласским энтузиастам-краеведам возможность увидеть тотемную царь-птицу «Тойон-Кыыл»- беркута (“golden eagle”). Именно в те годы учителя географии и биологии Прокопий Ноговицын и Петр Федотов вместе со своими учениками разыскали этих священных для саха птиц и даже нашли несколько гнезд. В 1990-е гг, когда антропогенная (читай, сельскохозяйственная) нагрузка на долину Эркээни ослабла, постепенно стали возвращаться природные качества, необходимые для успешного гнездования этих редких птиц.

В попытке хоть одним глазком увидеть эту птицу мы отправились в небольшое путешествие, гидом которого стали учитель биологии Октемской школы Петр Саввич Федотов и два его ученика.

Видеоотчет о первой части «экспедиции» и ее результатах приводим в сегодняшнем выпуске «Антропологии Севера» на ютьюб-канале «Alex Pudoff».

Приятного просмотра!

PS: Природа родного края приготовила человеку различные подарки. Они напрямую связаны с экологией, отношением между обществом и Матерью-Природой. Якутяне чувствуют, что взаимосвязь между ними прямая и жесткая. Состояние флоры и фауны напрямую зависит от воздействия на них человеческой деятельности. Многие негативные воздействия на общество и здоровье человека напрямую являются результатом обратной реакции природы на уничтожение животных, птиц и естественной среды их обитания. Здесь про пандемию и напоминать не стоит ((

Наличие полноценного животного мира и есть главный индикатор состояния экологии и прогноз на качество жизненного мира человека Севера. Известно, что в Европе и других густо населенных уголках планеты, давно исчез свой естественный животный мир под влиянием человеческой жизнедеятельности.

Мы счастливые свидетели того, что исчезнувшие 50 лет назад беркуты Центральной Якутии, вновь возвратились примерно 10-15 лет назад на их исконные места гнездования! Видимо это можно трактовать и как знак свыше. Мы должны попытаться сегодня сохранить ранимую Природу Якутии, а значит сохранить свое здоровье и здоровье будущих поколений северян.

Учитель географии Ойской школы, Прокопий Романович Ноговицын сетует, что открытие для общественности рекреационных мест на священных исторических местах долины Эркээни, встречает подчас недостойное отношение. Вытаптывается тропинками священная гора Куллаты, попутно уничтожаются краснокнижные растения, изрываются колесами автомобилей археологические стоянки древнего человека у подножия горы. Наши потомки этого не оценят. Ведь они тоже захотят увидеть живыми редкие растения и полюбоваться нетронутыми видами исторических земель.

— Если подойти к памятнику Природы современно, то все может получиться, — говорит известный краевед. Современнику нужно благоговейно поклоняться историческим и священным Землям предков, тогда они отплатят нам соответствующей наградой.