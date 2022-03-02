02.03.2022
12:09
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Происшествия

Экскурсия на ледник едва не завершилась трагедией

В Мегино-Кангаласском районе трое местных жителей выехали на экскурсию к леднику. Однако на обратном пути уже вечером у них произошла поломка автомобиля, и он заглох прямо на лесной дороге, где практически невозможно встретить мимо проезжающий транспорт. Об этом сообщает @newstvtn newstvtn со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

Около часа молодые люди безуспешно пытались починить автомобиль. На улице холодало. Одному из мужчин удалось поймать слабый сигнал сотовой связи, по которому он позвонил в дежурную часть Госавтоинспекции района и сообщил об аварии. Как только он передал примерные координаты местоположения, разрядилась батарея смартфона.



Ребята разожгли костер. Не было пределами радости при виде подоспевших полицейских. Согрев туристов в патрульном автомобиле, стражи порядка отбуксировали заглохшую машину до ближайшего автосервиса и продолжили обеспечивать безопасность дорожного движения.

Спасителей надо знать по именам: инспекторы ДПС отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району старший лейтенант полиции Виктор Тихонов и лейтенант полиции Айал Туласынов.


Слова благодарности спасённые мужчины выразили через социальные сети, отметив оперативность и слаженность действий полицейских.

Фото: @newstvtn newstvtn
Источник: @newstvtn newstvtn
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