Экскурсия на ледник едва не завершилась трагедией

В Мегино-Кангаласском районе трое местных жителей выехали на экскурсию к леднику. Однако на обратном пути уже вечером у них произошла поломка автомобиля, и он заглох прямо на лесной дороге, где практически невозможно встретить мимо проезжающий транспорт. Об этом сообщает @newstvtn newstvtn со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

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Около часа молодые люди безуспешно пытались починить автомобиль. На улице холодало. Одному из мужчин удалось поймать слабый сигнал сотовой связи, по которому он позвонил в дежурную часть Госавтоинспекции района и сообщил об аварии. Как только он передал примерные координаты местоположения, разрядилась батарея смартфона.



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Ребята разожгли костер. Не было пределами радости при виде подоспевших полицейских. Согрев туристов в патрульном автомобиле, стражи порядка отбуксировали заглохшую машину до ближайшего автосервиса и продолжили обеспечивать безопасность дорожного движения.

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Спасителей надо знать по именам: инспекторы ДПС отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району старший лейтенант полиции Виктор Тихонов и лейтенант полиции Айал Туласынов.

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Слова благодарности спасённые мужчины выразили через социальные сети, отметив оперативность и слаженность действий полицейских.