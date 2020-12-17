Эксклюзивный экспонат представлен в Якутском музее

В Чурапчинском улусе в онлайн-режиме торжественно открыли выставку «Чурапчинский улус: Сохраняя наследие. Продолжая традиции» в выставочном зале Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского. В Якутске само открытие прошло с ограниченным количеством участников и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Выставка посвящена 100-летию создания ЯАССР и отрадно, что выставка совпало с годом 90-летия основания Чурапчинского улуса. Экспонаты наглядно рассказывают основные этапы истории развития улуса. Чурапчинский улус богат выдающимися людьми. Примечательно, что здесь в большом формате выставлен эксклюзивный панорамный экспонат ысыаха Боотурусского улуса», — рассказал председатель Совета депутатов Чурапчинского улуса Афанасий ЗАХАРОВ на открытии выставки. Он отметил, что выставкой завершается насыщенная программа, посвященная юбилейным мероприятиям улуса.

Участники отметили большой вклад Чурапчинского улуса в становлении и развитии республики, успехи и достижения на современном этапе своей новейшей истории. Чурапчинском улусе, несмотря на сложности из-за пандемии проведены много запоминающихся мероприятий. Чурапчинцы из года в год последовательно восстанавливают, увековечивают историю своего улуса. 2016-ый в улусе был объявлен Годом музея. Во многих наслегах, школах открылись музейные уголки, жители интересовались историей. А 2017-й — был объявлен – Годом истории. Люди собирали краеведческие материалы, вспоминали имена своих известных земляков. 2018 год был посвящен развитию детского и молодежного творчества, отметили юбилеи знаменитого тренера Дмитрия КОРКИНА, писателя Василия ЯКОВЛЕВА-Далана и художника Афанасия СОБАКИНА.

«В различных сферах: культуры, спорта, сельского хозяйства, политики и.т.д., выдающиеся люди, выходцы из Чурапчинского улуса внесли неоценимый вклад в развитие нашей республики. Благодарен вам за то, что организовали такую компактную, но значимую и содержательную выставку в выставочном зале Якутского музея имени Ем. Ярославского», — выделил директор Якутского музея имени Ем. Ярославского Николай БУГАЕВ.

Много чего интересного можно узнать с экспонатов выставки улусного Музея истории и этнографии имени А.А.Саввина.

Сегодня Чурапчинский улус — один из самых интенсивно развивающихся районов республики. К слову, за последние годы здесь появились все условия для комфортной жизни — газ, оптоволокно, хорошая дорога, современные цифровые оборудования в школах, новые VR-классы, виртуальные экраны, дроны… В селах и районном центре активно строятся новые социальные объекты, жилые дома. Все передовые идеи, касающиеся развития сельского хозяйства, апробируются именно здесь. Глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН является главным инициатором и идеологом всех нововведений последних лет развития Чурапчинского улуса. Все новое в сельском хозяйстве республики вначале проходит апробацию именно здесь и потом хорошо отработанный чурапчинский опыт распространяется на всю Якутию.