10.04.2023
10:41
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Общество

Эксклюзивное кольцо к юбилею inDrive

Кольцо к предстоящему 10-летнему юбилею компании inDrive изготовили для владельца компании Арсена Томского и его команды.

Это кольцо-печатка с логотипом компании. Смотрится очень стильно и необычно.

Шедевр ручной работы изготовила не менее легендарная Маша Дубровская, тревел-блогер, ныне успешный дизайнер ювелирных украшений мирового уровня.

Фото: arsentomsky
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Эксклюзивное кольцо к юбилею inDrive»
  1. Александр 10.04.2023 10:43

    Кольцо Сарумана уничтожить. Фродо твой выход…

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