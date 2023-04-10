Эксклюзивное кольцо к юбилею inDrive

Кольцо к предстоящему 10-летнему юбилею компании inDrive изготовили для владельца компании Арсена Томского и его команды. Это кольцо-печатка с логотипом компании. Смотрится очень стильно и необычно. Шедевр ручной работы изготовила не менее легендарная Маша Дубровская, тревел-блогер, ныне успешный дизайнер ювелирных украшений мирового уровня.

Фото: arsentomsky Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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