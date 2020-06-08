Эксклюзив: Петр Кулаковский выпустил свой сольный альбом!



Как нам стало известно, звезда якутской эстрады, радио и теле-ведущий, шоумен Петр КУЛАКОВСКИЙ выпустил свой сольный альбом, о котором он эксклюзивно рассказал более подробно «Sakhalife.ru»:

— Во время карантина стараюсь времени зря не терять — делаю прямые эфиры, различные онлайн-концерты, половину дня работаю, занимаюсь делами по хозяйству, например, копаюсь в огороде. Так же по вечерам смотрю много фильмов, читаю книги, раньше на это совсем не было времени. Стараюсь еще уделять время спорту, но занимаюсь исключительно дома.

Также у меня отличная новость! 19 мая выпустил свой новый альбом который называется «Эн биһикки», который состоит из 17 песен.

В нем слушатель найдет очень многое — это многогранная музыка, эксперименты с жанром, с темпами, ритмом, битами, надо сказать, что каждая песня – это прожитая, знаковая история из моей жизни.

В прошлом году исполнилось ровно 5 лет моей творческой работе. В честь этого маленького юбилея для своих поклонников подарил свой первый сольный концерт «Кенул».

В записи альбома работала целая команда музыкантов, композиторов. Хочу поблагодарить автора, композитора Егора НЕУСТРОЕВА -Тулуйхана, также Аркадия НИКОЛАЕВА- Эрхаана, Михаила СЕМЕНОВА, Александра ПОНОМАРЕВА — Понсаш за сведение и мастеринг, отдельная благодарность моим аранжировщикам Ивану НАУМОВУ, Николаю МИХЕЕВУ, Андрею Тэтим и всем-всем, кто помогал и поддержал!

Сейчас альбом доступен во всех цифровых площадках. Можете найти в AppleMusic по ссылке https://music.apple.com/ru/album/%D1%8D%D0%BD-%D0%B1%D0%B8h%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8/1511944258iTunes, GoogleMusic, BOOM.

Приятного прослушивания!

