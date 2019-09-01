Эксклюзив: Петр Говоров объявил беспрецедентную акцию!

30 августа, в ЦСП Триумф состоялось музыкальное шоу «Пятница 30», хедлайнерам которого стала популярная молодёжная группа Rasa.

Перед концертом основных гостей на разогреве выступили местные артисты — Михаил РОЖИН, Мирослав МИХАЛЕВ, Snow Voice, танцевальная студия Zavod и многие другие.

После первой части мероприятия вышли участники дуэта RASA — Дарья ШЕЙКО и Виктор ПОПЛЕЕВ и подарили своим якутским поклонникам свои самые известные хиты, среди которых были «Фиолетево», «Давай замутим», Пчеловод»,» Под фонарем».

Каждый трек публика подхватывала от души и подпевали все слова песен.

После концерта мы поговорили со звёздной группой: «Мы можем однозначно сказать, что в Якутске живут лучшие люди! Невероятно у вас тут практически все. Спасибо всем за такой крутой концерт. Приедем обязательно еще!»

К сожалению, другой гость шоу, группа Газировка не смогла прибыть по причине болезни главного солиста.

Петр ГОВОРОВ: «Да, к нашему сожалению, Газировка не смогла приехать в Якутск. Заболел участник группы именно в день мероприятия. Мы до последнего надеялись, что смогут прибыть, но так и не получилось. Но для наших зрителей мы подготовили особый сюрприз. Мы объявляем беспрецедентную акцию. Дорогие друзья, не теряйте свои билеты на концерт от 30 августа. Именно по ним, вы сможете получить скидку в размере 500 рублей на концерт группы Little Big, который состоится в Якутске 10 ноября! Указываем, что данная акция распространяется только в кассе кинотеатра Центральный. У нас дальше много планов на звездные мероприятия и всех приглашаем на наши шоу!»