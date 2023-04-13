Эксклюзив: Пассажир вертолета, в ходе которого пассажиры получили химические ожоги

«Сидели на пропитанных керосином сидушках»

Пассажир рейса вертолета, в ходе которого топливо попало на людей, рассказал «Звезде», что еще при посадке в вертолет был сильный запах керосина, но надеялись, что он выветрится при полете.

«Однако, запах не пропадал, а где-то в середине полета часть пассажиров выяснили, что они сидели на сидушке, которая была пропитана керосином. Они сами получили химические ожоги. Когда получил свой багаж, сумка была тоже полностью пропитана керосином», — сказал Никита Зимов.