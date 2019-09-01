01.09.2019
18:31
110
Общество
Эксклюзив: Как живется Хаарчаане в Ленинградском зоопарке?
Как поживает белая медведица Хаарчаана в Ленинградском зоопарке?
Этим вопросом не раз задавались якутяне полюбившие малышку еще в зоопарке Орто Дойду.
В этом году, преддверии Дня защиты детей работники Ленинградского зоосада оборудовали для нее новый вольер. Он находится возле входа и вокруг него находится множестве детей.
Все хотят увидеть поскорей как плещется в воде «белый мишка». Но к большому сожалению ребятни у медведицы нет настроения купаться.
Как сказал один мальчик другому: Мишка в обед покушал, а до этого он купался в бассейне.
Хаарчаана после обеда, в основном, развлекала себя хождением туда-сюда. Затем она пошла к кромке воды, позевала немного и пошла в тенечек спать.
Вот так проходят будни у якутской любимицы.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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