01.09.2019
18:31
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Общество

Эксклюзив: Как живется Хаарчаане в Ленинградском зоопарке?

Как поживает белая медведица Хаарчаана в Ленинградском зоопарке?

Этим вопросом не раз задавались якутяне полюбившие малышку еще в зоопарке Орто Дойду.

В этом году, преддверии Дня защиты детей работники Ленинградского зоосада оборудовали для нее новый вольер. Он находится возле входа и вокруг него находится множестве детей.

Все хотят увидеть поскорей как плещется в воде «белый мишка». Но к большому сожалению ребятни у медведицы нет настроения купаться.

Как сказал один мальчик другому: Мишка в обед покушал, а до этого он купался в бассейне.

Хаарчаана после обеда, в основном, развлекала себя хождением туда-сюда. Затем она пошла к кромке воды, позевала немного и пошла в тенечек спать.

Вот так проходят будни у якутской любимицы.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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