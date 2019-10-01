Эксклюзив: Как живет Саха Диаспора в Америке?

В этом году, в мае 2019 года в празднование All Alaskan Day в Историческом Парке Форт Росс в Калифорнии впервые были включены и Саха — как представители народов, когда либо живших и работавших в Форт Росс. Этому приглашению предшествовала большая и кропотливая работа земляков, живущих в Америке. Впервые статью о наших предках, живших и работавших в Форт Россе написала Марина Яковлева для сайта “Саха Диаспора” еще в далеком 2003 году. Эта заметка была замечена редакцией журнала “Илин”, которая попросила расширить и дополнить ее архивными материалами для публикации в журнале, что и было сделано в 2004 году. Смотрите подробнее по ссылке: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2004-5/18.htm. Позднее эта статья была переведена на английский и включена в материал о Саха Истории Форт Росса, приуроченном к этому празднику на сайте парка и в его онлайн библиотеке: https://www.fortross.org/sakha-story.htm.

Сам праздник — All Alaskan Day занял свое место в расписании мероприятий, проводимых в Форт Росс всего несколько лет назад — как признание роли коренных народов в жизни и работе российского форта и в первую очередь благодаря активной работе по признанию этой роли коренных народов Аляски во главе с Лаурен Петерс — члена консультативного совета Форт Росс (https://www.fortross.org/staff.htm).

Данный праздник включает несколько событий: почитание предков, соревнование на кайаках, презентации о культуре и традициях коренных народов Аляски и концерт. В этом году, с 16 по 19 мая члены Саха Диаспоры организовали и участвовали в нескольких событиях во время этого праздника с целью показать что и наши предки — сахалар жили и работали в Форт Росс и что их имена не забыты. Для этого наряду с другими участниками фестиваля, организовали презентационный столик на котором были разложены предметы культуры и быта нашего народа, флаеры с историей якутов в Форт Россе. Специально для праздника было даже изготовлено оборудование для мас рестлинга, за что мы очень благодарны семье Местниковых, Николаю и его сыну Валере, живущих в Калифорнии. Для того, чтобы была возможность более полно показать культуру коренных народов, живущих в Якутии, на этот праздник мы пригласили из Якутии этно-певицу Саину.

Мы решили не ограничиваться одним днем, но также провести несколько мероприятий для популяризации культуры народов нашей республики. Так, 16 мая совместно с Гуалала Арт Центром организовали выступление певицы Саины в Арт Центре города Гуалалы в Северной Калифорнии (США) в рамках программы этого центра “Всеобщая Гармония”. В ходе этого мероприятия, наша землячка Вера Соловьева рассказала о традиционном мировоззрении народа Саха, о глубокой связи нашего народа и природы. Певица Саина в разных национальных костюмах представила песни на якутском (первое отделение) и языках северных народов (второе отделение), продемонстрировала игру на хомусе и бубне, и рассказывала о северной культуре и обычаях. В этот день гостей также угощали якутскими оладушками с керчехом и брусничным морсом, с удовольствием приготовленные представительницами Саха Диаспоры в США. Завершилось выступление общим дружным оhуохаем. Вечер получился очень добрым и душевным, публика долго не хотела расходиться.

17 Мая состоялось открытие памятной таблички у Дьөһөгөй Сэргэ в США (на англ. Dyehegey Sergeh), установленного в 2014 году у гостиницы Timber Cove Resort на живописном берегу Северного Тихого океана. Интересно, что именно в этот день прекратился сильный ливень, который шел непрерывно несколько дней подряд. Тучи расступились, и как будто специально к этому событию небо очистилось и стоял тихий солнечный день. У Сэрге собрались люди, которых в последние годы объединила Саха История Форт Росса: Робин Джой Велманн — бывший работник Форт Росс, ныне на заслуженном отдыхе, Хэнк Бирнбаум — историк, работник Форт Росс, Сьюзан Бехтел — смотритель Сонома Национального Парка, где расположен комплекс сэргэ, Эрика Хов — директор ВИП-обслуживания Тимберков резорта, члены Саха Диаспоры в Америке и другие гости.

Этно певица Саина провела алгыс — церемонию благословения, после чего наша талантливая землячка Катя Мартынова спела тойуук и под аккомпанемент хомуса участники мероприятия привязали салама с добрыми пожеланиями. Гостями были сказаны самые теплые слова о дружбе и сотрудничестве всех тех, кто участвовал и помогал в этом мероприятии, о том, что люди на разных континентах всегда хотят жить в мире и согласии друг с другом. Теплыми словами вспоминали Василия Яковлева, активного члена Саха Диаспоры на протяжении многих лет, чье имя увековечено на табличке вместе с именами людей, которые помогли народному художнику Якутии Федору Маркову вырезать и установить это сэргэ. Установление таблички стало возможным благодаря помощи наших земляков в Америке, среди которых был организован сбор средств и которым слова благодарности выразила супруга В.Яковлева — Марина Яковлева.

И наконец, третий день мероприятий (18 Мая), в которых участвовали представители Саха Диаспоры в США совместно с представителями музея Форт Росс был собственно Alaskan Native Day at Fort Ross. В этом году, благодаря длительным личным контактам и переговорам, которые вели представители Саха Диаспоры, Саха впервые были официально включены в программу Дня коренных Аляски в Форт Россе. Саина спела якутский тойук в церемонии благословения. Был оформлен презентационный столик, в конференц-зале Марина Яковлева и Вера Соловьева представили устную презентацию Саха Истории Форт Росса и Саха Диаспору в Америке. Саина представила зрителям программу из традиционных песен на якутском и эвенкийском языках, которую приняли очень тепло. Зрительный зал был полон несмотря на затяжной ливень.

Благодаря продюсерском центру Pure Nature Music ( https://www.pnmartists.com, https://www.facebook.com/purenaturemusic/ ) в Сан Франциско,19-го числа также прошло выступление Саины в Беркли — университетском городе около Сан Франциско. Собралась очень интересная подготовленная и интересующаяся публика, выступление прошло в очень теплой обстановке. В конце по традиции всех объединил якутский оhуохай. Мы очень рады, что в эти дни в Сан Франциско также проходили концерты талантливейшей хомусистки-виртуоза из нашей республики Юлияны Кривошапкиной совместно с тувинской группой горлового пения “Чиргилчин” (Chirgilchin), организованный этим продюсерским центром. Юлияна провела мастер класс игры на хомусе среди всех желающих, и который земляки с удовольствием посетили.

Для земляков, живущих вдалеке от Родины, было особенно приятно слышать и участвовать в этих выступлениях. Мы очень рады и благодарны участию наших земляков и друзей в этом мероприятии — Саине за прекрасные песни, Веронике Поповой за чудесные фотографии, Николаю Местникову и его семье за то, что смастерили оборудование для мас-рестлинга, Кино Аркос за панорамные съемки, всем кто помогал готовить якутское угощение в Гуалала Арт Центре, в том числе приехавшей из Польши Күннэй Такааhай, всем добрым людям, помогавшим собрать средства на установление таблички, всем землякам и друзьям, участвовавшим в осуществлении этих мероприятий. Только благодаря поддержке многих людей как среди Саха Диаспоры в Америке, так и американской стороны эти мероприятия прошли очень успешно и очень душевно.