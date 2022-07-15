15.07.2022
10:00
211

Красота & Здоровье

Эксклюзив из Москвы: в Якутию прибудет передвижной специализированный комплекс

Эксклюзив из Москвы. Впервые в Якутию скоро прибудет специализированный передвижной офтальмологический комплекс.

Источник: тгк PRyanаya Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх