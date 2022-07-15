15.07.2022
10:00
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Красота & Здоровье
Эксклюзив из Москвы: в Якутию прибудет передвижной специализированный комплекс
Эксклюзив из Москвы. Впервые в Якутию скоро прибудет специализированный передвижной офтальмологический комплекс.
Источник: тгк PRyanаya Якутия
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