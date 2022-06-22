Почему Василий Егоров выйдет на ЧР за другой округ?
Василия Егорова представлять читателям нет необходимости. Единственный действующий якутский спортсмен, носящий почетное звание заслуженного мастера спорта, много лет является флагманом нашего спорта. На днях он принял участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу и ожидаемо принес золотую медаль в копилку команды Республики Саха (Якутия), подтвердив свой высокий класс.
По окончанию состязаний я побеседовал с Василием и его личным тренером Николаем Егоровым, который к тому же является старшим братом чемпиона.
– Поздравляю с очередной победой и хочу спросить у Николая Михайловича: какую задачу вы ставили перед Василием на данном чемпионате и насколько, на ваш взгляд, она выполнена?
Николай: – Мы на этих соревнованиях планировали провести как минимум 2 боя, этот план выполнен. Если бы понадобилось, Василий мог провести и третий поединок. После чемпионата России с сентября 2021 г. у него очень мало боев. Поэтому необходима была соревновательная практика. Хорошо, что проводился чемпионат в Якутске. Помимо боевой проверки получилось показать себя в действии перед своими земляками. В целом выступлением мы довольны, всё прошло нормально. Хочу отметить хорошую организацию турнира и отличный результат якутской команды, в чем большая заслуга тренерского штаба и главного тренера В.И. Павлова.
– В первой декаде июля в Борогонцах пройдут VIII Спортивные игры народов Республики Саха. Василий, не планируешь ли участвовать в наших местных Олимпийских играх?
Василий: – Мы с тренерами рассматривали такую возможность, но член сборной страны не полностью принадлежит себе. Он подчинен расписанию главной команды страны, живет по утвержденному плану. До 10 июля я должен вместе с командой пройти очередной углубленный медицинский осмотр, а 10 числа начнется тренировочный сбор в городе Чехове. Так что поехать в Борогонцы не получается.
– В ближайшие месяцы какие соревнования ждут Василия?
Николай: — Главный старт года это чемпионат России, который пройдет в конце сентября – начале октября в Чите. К нему Вася должен подойти в пиковой форме. До этого он, согласно плану главного тренера сборной В.Б. Фархутдинова, должен обязательно принять еще два старта. Сначала – на командном Кубке России в конце июля в Серпухове. Там, по установке Виктора Борисовича, на ринг выйдем 2 раза. Затем в августе состоится первая всероссийская Спартакиада, где необходимо провести 3 поединка. Эти соревнования будут подводящими к главному старту, для поддержания спортивной формы. Поэтому на них не стоит задача достижения лучшей спортивной формы.
– Василий, поскольку ты участвовал в чемпионате ДФО, получается, на командном Кубке России ты будешь представлять Дальний Восток?
Василий: – Как известно, я даю параллельный зачет Республике Саха (Якутия) и Московской области. У меня имеются определенные обязательства перед Федерацией бокса Подмосковья, согласно которым на Кубке буду боксировать за Центральный федеральный округ.
– Давайте немного оглянемся назад и вспомним турнир в Беларуси. Полтора месяца назад в Гомеле Василий занял второе место. А противником по финалу был, как и на прошлогоднем чемпионате России, Ахтем Закиров. Николай Михайлович, к какому выводу пришли тренеры после анализа того поражения? Была ли там ошибка в плане на бой или Василий оказался недостаточно подготовленным?
Николай: – Ошибка есть, они бывают у любого спортсмена и тренера. Спортивная жизнь не обходится без этого. В той встрече, на наш взгляд, Вася выиграл два первых раунда. Поэтому в перерыве было решено в заключительном раунде не выкладываться полностью, поработать в спокойном темпе. Результат все знаете. Но это ничего не значит. Главный старт, я уже говорил и еще раз подчеркиваю – это чемпионат России.
– Пандемия очень сильно помешала всем спортсменам, а теперь вот еще и отстранение российских атлетов от международных соревнований. Василий, как все эти негативные события влияют на настроение и самочувствие? Не бывает ли так, что порой хочется всё бросить, завязать со спортом?
Василий: – Желания бросить спорт нет. Несмотря на все неприятности, продолжаю тренироваться так же упорно, выполняю все тренерские установки. Надеюсь только на лучшее.
– Василий, как спортсмен высокого класса ты большую часть года проводишь вдали от дома, на сборах и соревнованиях. Раз уж получилось приехать в Якутск, ты наверняка съездишь на малую родину, в Мегино-Кангаласский улус.
Василий: – Совершенно верно. Еду в свою любимую Петровку, Харанский наслег. Там отдохну с родными две недельки, побываю на национальном празднике, Ысыахе.
Николай: – Уже через неделю начнется общефизическая подготовка, без бокса: бег, плавание. С 1 июля начнем работать на лапах, на снарядах. Заслуженный мастер спорта Геннадий Геннадьевич Ковалев, личный тренер Васи в сборной страны, находится в постоянном контакте, советует и контролирует по видеосвязи. Все планы мы согласовываем с ним.
– Благодарю за подробный рассказ. Желаю вашему тандему исполнения своей мечты, чего ждут от вас и все якутские поклонники спорта!
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