Эксклюзив: Большое достижение казачьего хора Якутска

В преддверии дня народного единства в начале ноября 2020 года в г. Владивостоке состоялся Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля по дальневосточному округу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие победители региональных этапов – из Хабаровска, Камчатки, Еврейской автономной области, Приморского края, Бурятии, Якутии и др. Конкурс проходил для фольклорных коллективов, поющих в народной манере пения.

Впервые в этом году в условиях COVID-19 Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля состоялся с использованием дистанционных информационно-компьютерных технологий. Конкурсное жюри возглавила заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Елена Александровна Петухова.

Нашу республику на Всероссийском хоровом фестивале представлял народный коллектив «Казачий хор» г.Якутска под руководством Надежды Камалтыновой, занявший первое место в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля по Республике Саха (Якутия). Решением жюри Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля по Дальневосточному Округу под руководством Е.А. Петуховой «Казачьему хору» г.Якутска было присуждено звание лауреата III-й степени Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля.

Это большое достижение для самодеятельного хорового коллектива. От всей души поздравляем «Казачий хор» г.Якутска и его руководителя Надежду Камалтынову с большой победой и желаем новых творческих достижений!