Эксцентричный архитектор

Интересное место 😮 . Источник @yura_mihailovich И так дорогие друзья напишу краткий обзор про это место. В народе его называют по разному "железный дом", "дом сумасшедшего" и т.д. Вначале этого лета по чистой случайности проезжал мимо и кто то из пассажиров меня заинтриговал байками про это место. Кстати его очень легко найти на карте геологическая 4. За все лето побывал там раз 5 (делал экскурсию после табуна лошадей) и с каждым разом стал различать разные фигуры и другие особенности, которые прежде не бросались в глаза. Услышав подозрительные звуки не спешите в панике бежать прочь 😱это просто люди с соседних участков, которым ненравятся нарушители спокойствия🤫 Взади дома есть комнатушка в которой кто то явно жил или живёт по сей день👻 Прогуглив информацию про этот дом все мифы и байки сводятся на нет. Во первых, здесь никто не умирал. Во вторых, собственник дома не сумасшедший, а просто человек который воплотил свою детскую мечту З.ы. не советую подниматься на второй этаж всей толпой, так как конструкция дома не выглядит надёжной👣🤕 . #sakhalife #интересное #Якутия