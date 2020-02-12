Эксцентрический балет: Театр оперы и балета устроил своим зрителям квест

В преддверии премьеры балета «12 стульев», которая состоится 25 марта 2020 года, Государственный театр оперы и балета Якутии запустил квест «Найди «12 стульев», участником которого может стать любой житель или гость Якутска. Победители получат флаеры, которые затем смогут обменять на пригласительные билеты на один из премьерных спектаклей.

Всего в течение полутора месяцев будет разыграно двенадцать флаеров. Известные люди будут прятать их в учреждениях культуры, кафе, ресторанах и других общественных местах Якутска.

Старт акции дали 10 февраля директор театра Сергей Юнганс и генеральный директор Государственной филармонии Якутии Туйаара Пестрякова. Первый флаер будет спрятан под зрительским креслом во время концерта Филармонии «С днем рождения, духовой оркестр!» 12 февраля.

«Очередной розыгрыш будет анонсироваться за несколько дней на нашей официальной страничке в Инстаграм. Нашедшему флаер нужно будет сделать селфи и разместить на свой странице в Инстаграм с хештегом #сахаоперабалет. Обязательно отметьте нас в публикации, чтобы мы могли с вами связаться», — рассказал Сергей Юнганс.

Эксцентрический балет «12 стульев» написан композитором Геннадием Гладковым по мотивам экранизации одноименного романа Ильфа и Петрова. Это история о двух авантюристах – великом комбинаторе Остапе Бендере и экс-дворянине Кисе Воробьянинове, ищущих сокровища, запрятанные в стульях, на тот раз рассказанная средствами музыки и танца. Как обещают постановщики спектакля – режиссер Анастасия Гриненко и хореограф Дмитрий Якубович, зрителей ждет яркий микс из разных танцевальных стилей: от классического балета до рок-н-ролла и бразильского карнавала. Вместе с тем, это будет узнаваемая сатира Ильфа и Петрова на советские реалии 20-х годов прошлого века.

