Экс-руководитель ответит в суде за насмерть загрызенную собаками горожанку

В Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности, приведшей к гибели женщины в результате нападения безнадзорных собак

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации городского хозяйства» Окружной администрации г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, в т.ч. по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, занимая названную должность, достоверно зная, что в период с 01.07 по 29.12.2021 года в окружную администрацию г. Якутска неоднократно поступали представления и информации надзорных и правоохранительных органов, обращения граждан о принятии мер по фактам скопления на территории столицы региона, в том числе в районе Автодорожного округа стай безнадзорных собак, не принял мер по надлежащему исполнению возложенных на него обязанностей путем организации работ по их отлову и содержанию.

В результате преступной небрежности должностного лица 29.12.2021 на территории ипподрома Арктического государственного агротехнологического университета, расположенного в районе Автодорожного округа г. Якутска в результате нападения стаи безнадзорных собак, состоящей из 5 особей, погибла женщина. В тот же день данной стаей совершено нападение на молодого человека, ему путем укусов причинена физическая боль.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).