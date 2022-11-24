Экс-замминистра здравоохранения Якутии предпочитал закупки в одной московской фирме

Экс-замминистра здравоохранения Якутии Роман Савин лоббировал закупки у московской фирмы «Диамед» не только кислородных концентратов (по этому факту против него возбуждено уголовное дело), но и передвижного диагностического комплекса, за что и был в прошлом году оштрафован Якутским УФАС РФ.

Как сообщается на сайте Якутского УФАС России, 23 сентября 2021 года в ведомство поступила жалоба ООО «Фармагарант Рус» на действия заказчика Министерства здравоохранения РС(Я) при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий (комплекс передвижной автомобильный диагностический). Министерство пыталось уклониться от заключения контракта с победителем закупки ООО «Фармагарант Рус», чтобы заключить контракт с ООО «Диомед»,

30 сентября 2021 года Якутское УФАС России признало в действиях Минздрава Якутии нарушения закона о контрактной системе и выдало предписание о заключении госконтракта на сумму 184 693 850,00 рублей с победителем закупки ООО «Фармагарант Рус», которое было исполнено. За это нарушение антимонопольный орган оштрафовал замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина на 50 000 рублей, который позже обжаловал это решение УФАС.

22 ноября 2022 года Якутский городской суд оставил постановление Якутского УФАС России о штрафе Савину без изменений, а его жалобу — без удовлетворения.

Сейчас экс-замминистра здравоохранения Якутии Роман Савин находится под домашним арестом во время следствия по его уголовному делу. Полиция в конце сентября задержала Романа Савина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом.

Как сообщают СМИ, Роман Савин заключил контракт на поставку кислородных концентратов с московской фирмой “Диомед” по завышенным ценам. Минздрав Якутии вместо того, чтобы напрямую купить кислород у завода-изготовителя “Провита”, купил в два раза дороже через перекупщика ООО “Диомед”.

Счетная палата РС(Я) озвучила, что московская компания-посредник «Диомед» заплатила производителю кислородных концентраторов 278 миллионов, потратив на транспортировку 42 миллиона, 38 миллионов на проект монтажа и получив прибыль в 240 миллионов рублей.

“Диомед” зарегистрирован в Москве, действует с 2006 года, уставной капитал 10 тысяч рублей, специализируется на оптовых поставках изделий для медицинских целей, генеральный директор Константин Грабецкий. Как выяснилось, Роман Савин предпочитал производить закупки для здравоохранения Якутии именно у этого фирмы. Чем вызвано такое предпочтение со стороны замминистра, выясняет сейчас следствие.

Напомним, что Роман Савин был назначен первым заместителем министра здравоохранения Якутии в ноябре 2021-го. Савин Роман Александрович окончил Алтайский государственный медицинский университет в 2011 году. Ранее занимал пост заместителя министра здравоохранения Якутии.